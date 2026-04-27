Suspenden establecimiento en San Miguel Galindo por presuntas irregularidades en venta de alcohol

Operativo de la Secretaría de Gobierno detiene operación tras denuncias ciudadanas por venta y consumo irregular.

Operativo de inspección de la Secretaría de Gobierno municipal en San Miguel Galindo San Juan del Río suspende establecimiento por alcohol irregular

La Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río encabezó el operativo de inspección con cinco dependencias coordinadas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Un establecimiento de la comunidad de San Miguel Galindo quedó suspendido este fin de semana tras un operativo de inspección encabezado por la Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río, que respondió a denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la venta de bebidas alcohólicas y consumo fuera de norma.

La acción derivó en el cierre inmediato del local mediante coordinación entre cinco áreas de la administración municipal, sin que las autoridades dieran a conocer al momento del reporte el nombre comercial del negocio ni el giro específico bajo el que operaba.

Operativo de inspecci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Gobierno municipal en San Miguel Galindo San Juan del R\u00edo suspende establecimiento por alcohol irregular La Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río encabezó el operativo de inspección con cinco dependencias coordinadas. rotativo.com.mx

En el dispositivo participaron la Dirección de Gobierno, la Jefatura de Inspección de Alcoholes, la Jefatura de Inspección de Licencias, personal de la Dirección de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública Municipal.

La presencia simultánea de las cinco dependencias forma parte del esquema de verificación conjunta que el municipio ha aplicado durante 2025 y 2026 a establecimientos con reportes de incumplimiento normativo, en línea con la estrategia que reportó 95% de cumplimiento en antros y bares del municipio durante el primer trimestre de 2025.

Operativo de inspecci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Gobierno municipal en San Miguel Galindo San Juan del R\u00edo suspende establecimiento por alcohol irregular La Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río encabezó el operativo de inspección con cinco dependencias coordinadas. rotativo.com.mx

San Juan del Río cuenta actualmente con 680 licencias vigentes según registros de la Dirección de Gobierno del estado, de las cuales cerca del 5% presenta rezago en sus refrendos.

La administración municipal no precisó si el establecimiento de San Miguel Galindo contaba con licencia vigente, si operaba sin permiso o cuáles fueron las irregularidades específicas detectadas, datos que normalmente se documentan en el marco de supervisiones a giros con rezago o posibles incumplimientos.

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La autoridad municipal tampoco informó el plazo de la suspensión ni si el caso fue turnado al Juzgado Cívico o a alguna otra instancia.

La Secretaría de Gobierno mantiene activos los canales de denuncia ciudadana para reportes relacionados con venta y consumo irregular de bebidas alcohólicas en el municipio.

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