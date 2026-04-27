San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Un establecimiento de la comunidad de San Miguel Galindo quedó suspendido este fin de semana tras un operativo de inspección encabezado por la Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río, que respondió a denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la venta de bebidas alcohólicas y consumo fuera de norma.
La acción derivó en el cierre inmediato del local mediante coordinación entre cinco áreas de la administración municipal, sin que las autoridades dieran a conocer al momento del reporte el nombre comercial del negocio ni el giro específico bajo el que operaba.
La Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río encabezó el operativo de inspección con cinco dependencias coordinadas. rotativo.com.mx
En el dispositivo participaron la Dirección de Gobierno, la Jefatura de Inspección de Alcoholes, la Jefatura de Inspección de Licencias, personal de la Dirección de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública Municipal.
La presencia simultánea de las cinco dependencias forma parte del esquema de verificación conjunta que el municipio ha aplicado durante 2025 y 2026 a establecimientos con reportes de incumplimiento normativo, en línea con la estrategia que reportó 95% de cumplimiento en antros y bares del municipio durante el primer trimestre de 2025.
La Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río encabezó el operativo de inspección con cinco dependencias coordinadas. rotativo.com.mx
San Juan del Río cuenta actualmente con 680 licencias vigentes según registros de la Dirección de Gobierno del estado, de las cuales cerca del 5% presenta rezago en sus refrendos.
La administración municipal no precisó si el establecimiento de San Miguel Galindo contaba con licencia vigente, si operaba sin permiso o cuáles fueron las irregularidades específicas detectadas, datos que normalmente se documentan en el marco de supervisiones a giros con rezago o posibles incumplimientos.
La Secretaría de Gobierno municipal de San Juan del Río encabezó el operativo de inspección con cinco dependencias coordinadas. rotativo.com.mx
La autoridad municipal tampoco informó el plazo de la suspensión ni si el caso fue turnado al Juzgado Cívico o a alguna otra instancia.
La Secretaría de Gobierno mantiene activos los canales de denuncia ciudadana para reportes relacionados con venta y consumo irregular de bebidas alcohólicas en el municipio.