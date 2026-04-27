Elementos del área motorizada de la SSPM recorren el primer cuadro y las colonias de San Juan del Río como parte de la estrategia de disuasión del delito. rotativo.com.mx

De acuerdo con la autoridad local, la mayor presencia policial en calles del centro y de las colonias ofrece una sensación de seguridad a la ciudadanía, aunque los factores que siguen afectando a las familias sanjuanenses se concentran en los hogares y no en la vía pública.

El reconocimiento municipal coincide con las cifras oficiales del Registro Nacional de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En su corte más reciente sobre el primer bimestre de 2026, el estado de Querétaro acumuló 9 mil 116 carpetas de investigación, 173 menos que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más baja desde 2022.

Elementos del área motorizada de la SSPM recorren el primer cuadro y las colonias de San Juan del Río como parte de la estrategia de disuasión del delito. rotativo.com.mx

Los delitos patrimoniales concentraron 47 por ciento del total estatal, pero los delitos contra la familia sumaron mil 40 casos en apenas dos meses.

A nivel municipal, el comportamiento es más contrastante. San Juan del Río cerró 2025 con 516 carpetas por delitos de alto impacto, su cifra más baja en nueve años, con una reducción del 57 por ciento en homicidios dolosos y una caída de 216 a 118 casos en robo a casa habitación sin violencia. El robo de vehículo sin violencia pasó de 296 a 275 incidencias en el mismo periodo.

La foto se invierte cuando aparece el delito que ocurre puertas adentro. La violencia familiar permaneció como el ilícito con mayor recurrencia en el municipio durante 2025 con 5 mil 499 carpetas de investigación, una cifra 10 veces superior al total de homicidios dolosos registrados en el mismo año.

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El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reconoció durante su último reporte anual que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendió directamente mil 701 reportes de riña familiar, un indicador que su administración canaliza al Sistema Municipal DIF y a la Secretaría de la Mujer para atención especializada.

Los datos oficiales pueden consultarse en las bases abiertas del Centro Nacional de Información del SESNSP, que actualiza mensualmente los registros entregados por las fiscalías estatales. Por estrategia, la dependencia municipal no precisa cuántos elementos motorizados cubren los recorridos preventivos ni el número de revisiones vehiculares realizadas durante el primer trimestre del año.