Municipio y estado blindarán con operativo la venta de alcohol en la Zona Fest

San Juan del Río, Querétaro, 2 de junio de 2026.- La venta de bebidas alcohólicas en la Zona Fest que el Gobierno del Estado y el municipio instalarán en el Estadio Corregidora operará bajo un esquema de horarios, cantidades limitadas y vigilancia conjunta, aseguró el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera.
"Va a haber venta de alcohol, pero todo va a estar regulado, perfectamente regulado y supervisado", afirmó el edil en conferencia de prensa, al precisar que el control recae en inspección municipal, seguridad pública y seguridad privada.
Cómo se controlará el consumo
Macías explicó que el esquema no se diseña desde cero, sino que retoma protocolos ya aplicados en eventos masivos previos de la capital. La venta tendrá ventanas de horario, topes de cantidad y supervisión permanente, con ajustes para cada jornada según los horarios de los partidos y de los conciertos.
El alcalde colocó como referencia inmediata el Festival de Comunidades Extranjeras, que reunió a más de 70 mil asistentes en cuatro días con venta de alcohol y, dijo, transcurrió en orden. "Son protocolos que ya tenemos muy bien diseñados", sostuvo, antes de subrayar que en esta ocasión el operativo se monta en coordinación con el Gobierno del Estado.
El énfasis del edil fue el carácter familiar del evento. Planteó que el objetivo es que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores convivan en un ambiente seguro durante las seis semanas que durará la experiencia mundialista.
Aforo, transporte y calendario
La Zona Fest ocupará la zona oriente del Corregidora con un cupo limitado a 10 mil personas por jornada y se extenderá del 11 de junio al 19 de julio. El alcalde reportó una venta acumulada cercana a 26 mil boletos y anticipó que la jornada inaugural, con el debut de México y un concierto de Bronco, está por agotarse.
En materia de movilidad, Macías fijó como meta tener operando el transporte eléctrico hacia el recinto durante la primera quincena de julio. Dijo que el servicio se ha ido nutriendo con más unidades respecto al anuncio inicial y descartó que exista un retraso en su arranque.