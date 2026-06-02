Municipio y estado blindarán con operativo la venta de alcohol en la Zona Fest

Felifer Macías aseguró que las bebidas tendrán horarios y cantidades limitadas, bajo un esquema probado en el Festival de Comunidades Extranjeras.

stadio Corregidora de Querétaro, sede de la Zona Fest donde operará un esquema de venta de alcohol regulada durante el Mundial 2026.

El alcalde Felifer Macías aseguró que las bebidas tendrán horarios y cantidades limitadas en cada jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 2 de junio de 2026.- La venta de bebidas alcohólicas en la Zona Fest que el Gobierno del Estado y el municipio instalarán en el Estadio Corregidora operará bajo un esquema de horarios, cantidades limitadas y vigilancia conjunta, aseguró el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

"Va a haber venta de alcohol, pero todo va a estar regulado, perfectamente regulado y supervisado", afirmó el edil en conferencia de prensa, al precisar que el control recae en inspección municipal, seguridad pública y seguridad privada.

Cómo se controlará el consumo

Macías explicó que el esquema no se diseña desde cero, sino que retoma protocolos ya aplicados en eventos masivos previos de la capital. La venta tendrá ventanas de horario, topes de cantidad y supervisión permanente, con ajustes para cada jornada según los horarios de los partidos y de los conciertos.

El alcalde colocó como referencia inmediata el Festival de Comunidades Extranjeras, que reunió a más de 70 mil asistentes en cuatro días con venta de alcohol y, dijo, transcurrió en orden. "Son protocolos que ya tenemos muy bien diseñados", sostuvo, antes de subrayar que en esta ocasión el operativo se monta en coordinación con el Gobierno del Estado.

El énfasis del edil fue el carácter familiar del evento. Planteó que el objetivo es que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores convivan en un ambiente seguro durante las seis semanas que durará la experiencia mundialista.

Aforo, transporte y calendario

La Zona Fest ocupará la zona oriente del Corregidora con un cupo limitado a 10 mil personas por jornada y se extenderá del 11 de junio al 19 de julio. El alcalde reportó una venta acumulada cercana a 26 mil boletos y anticipó que la jornada inaugural, con el debut de México y un concierto de Bronco, está por agotarse.

En materia de movilidad, Macías fijó como meta tener operando el transporte eléctrico hacia el recinto durante la primera quincena de julio. Dijo que el servicio se ha ido nutriendo con más unidades respecto al anuncio inicial y descartó que exista un retraso en su arranque.

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