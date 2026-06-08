Niñez de San Juan del Río presenta cinco propuestas en sesión de cabildo infantil

Regidoras, regidores y una presidenta infantiles expusieron temas de lengua indígena, medio ambiente, igualdad de género y discapacidad ante el ayuntamiento.

Niñas y niños sentados en los lugares de regidores durante la sesión de cabildo infantil en San Juan del Río.

Estudiantes de primaria ocuparon los lugares del ayuntamiento durante la sesión especial de cabildo infantil en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- Niñas y niños de primarias del municipio ocuparon por un día los cargos del ayuntamiento y presentaron cinco propuestas sobre derechos de la niñez, durante una sesión especial de cabildo infantil celebrada en la sala de sesiones del palacio municipal.

El cuerpo edilicio infantil, encabezado por la niña presidenta municipal Brenda Alondra González Cortés, escuchó los planteamientos de las regidoras y los regidores que representaron a las comisiones del ayuntamiento.

Al cerrar las intervenciones, la sesión aprobó por unanimidad turnar los temas a cada comisión para su conocimiento y efectos legales, con 15 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

¿Qué propusieron los niños en el cabildo infantil de SJR?

Los cinco planteamientos abarcaron educación con enfoque indígena, participación ciudadana, cuidado del medio ambiente, igualdad de género en las escuelas e inclusión de personas con discapacidad. Cada propuesta se expuso ante el pleno y se asignó a la comisión correspondiente mediante votación nominal.

La niña regidora María Fernanda Ramos Navarrete, de la comisión de grupos vulnerables y asuntos indígenas, advirtió que las nuevas generaciones están perdiendo su lengua materna y que persiste la discriminación hacia quienes la hablan, sobre todo en las aulas.

Alumna de la primaria Tierra y Libertad, de la comunidad de Pueblo Nuevo, pidió programas de alfabetización y educación bilingüe e intercultural, además de un sistema de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles.

Representó a la regidora Georgina Margarita Chávez García, en una zona del estado donde se concentra población hablante de lengua originaria.

La niña regidora Dulce María Mendoza Rosas, de la comisión de participación ciudadana y alumna de la primaria Vicente Guerrero en San Sebastián de las Barrancas, planteó campañas de limpieza, cuidado ambiental y mejora de espacios públicos, junto con la campaña "Tu voz cuenta" para que la comunidad comparta ideas.

Sostuvo que las comunidades unidas se vuelven más fuertes y responsables, en línea con otros programas de trabajo en comunidades que el municipio ejecuta en sus localidades.

El niño regidor Javier Alejandro Piña Leal, de la primaria 23 de Marzo, cuestionó que en escuelas y espacios públicos aún se separe a las y los estudiantes por género en juegos y actividades.

Solicitó programas de igualdad y talleres de sensibilización para docentes y familias, de modo que cada actividad quede abierta por igual a niñas y niños. Representó al regidor Víctor Manuel Rocha Basurto.

¿Qué sigue con las propuestas?

El niño director del DIF municipal, Dylan Zúñiga Delgado, estudiante del Centro de Atención Múltiple Ángel Rivera y Gómez, en la colonia San Cayetano, centró su intervención en el próximo ciclo escolar y alertó sobre el ingreso de estudiantes con discapacidad a escuelas regulares sin suficiente personal de educación especial.

Propuso un programa municipal de inclusión con talleres, actividades deportivas y culturales conjuntas y avance hacia espacios públicos accesibles. "Una sociedad más justa es aquella donde nadie se queda atrás", afirmó.

El ejercicio se sumó a otras sesiones recientes del ayuntamiento, como la de reconocimientos del cabildo por el aniversario de la ciudad, y coincide con las prioridades educativas que el gobierno estatal definió para las primarias del municipio.

Los temas quedaron formalmente en manos de las comisiones del ayuntamiento, que deberán pronunciarse sobre cada propuesta conforme al procedimiento edilicio. La sesión se declaró clausurada a las 11:32 horas, tras la fotografía oficial de las y los regidores infantiles con sus homólogos del cabildo.

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