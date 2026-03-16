Caen 7 sicarios en Villas de Santiago; les aseguran arsenal y granada

Policía Estatal, Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional aseguraron armas largas y una casa de seguridad en operativo conjunto.

Armas de fuego y cartuchos asegurados a sicarios detenidos en Villas de Santiago, Querétaro, en operativo de seguridad

Elementos de la Policía Estatal custodian a los siete detenidos durante el operativo en Villas de Santiago.

Foto: POES Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de marzo de 2026. —Siete presuntos sicarios fueron detenidos en la colonia Villas de Santiago, en la capital de Querétaro, durante un operativo conjunto de la Policía Estatal con apoyo de la Fiscalía General del estado, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

A los arrestados se les aseguraron dos rifles AR-15, un fusil AK-47, dos pistolas Sig Sauer M17, una granada de fragmentación, más de 130 cartuchos útiles, dos vehículos y una casa de seguridad utilizada como centro de operaciones.

Las autoridades confirmaron que los detenidos están relacionados con dos homicidios registrados el viernes 13 de marzo en las localidades de La Pradera, municipio de El Marqués, y La Lira, en Pedro Escobedo. La operación se enmarca en las acciones de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula a las fuerzas federales y estatales para el combate a grupos delictivos con presencia en la entidad.

Entre el material bélico asegurado destacan dos rifles de asalto AR-15 modelo M4 Colt con 10 cargadores cortos y uno alargado, un fusil de asalto AK-47 Kalashnikov, así como dos pistolas M17 Sig Sauer con cuatro cargadores. También se contabilizaron 27 cartuchos calibre .223 para AR-15 y 107 cartuchos 9 milímetros.

La granada de fragmentación representa uno de los aseguramientos de mayor riesgo registrados en la zona metropolitana en meses recientes.

Vehículos y casa de seguridad asegurados en Villas de Santiago

Los agentes también aseguraron una camioneta pickup Toyota Hilux doble cabina y una SUV Changan CS35 Plus, esta última con un valor aproximado de 469 mil 900 pesos. Ambas unidades habrían sido utilizadas por la célula para trasladarse entre los puntos donde se cometieron los homicidios de El Marqués y Pedro Escobedo.

La casa de seguridad localizada en Villas de Santiago fungía como centro de resguardo del grupo. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los detenidos operaban como célula armada vinculada a actividades de sicariato en al menos dos municipios queretanos.

¿Qué relación tienen los detenidos con los homicidios del 13 de marzo?

De acuerdo con las primeras líneas de investigación de la Fiscalía de Querétaro, los siete arrestados habrían participado directamente en los hechos violentos del viernes 13 de marzo. El primer caso ocurrió en la comunidad de La Pradera, en El Marqués, y el segundo en La Lira, Pedro Escobedo. Ambos eventos fueron reportados con uso de armas de fuego de alto calibre, consistente con el arsenal ahora asegurado.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Querétaro no ha emitido postura oficial sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos ni sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas de alcance nacional.

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