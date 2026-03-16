Querétaro, 16 de marzo de 2026. —Siete presuntos sicarios fueron detenidos en la colonia Villas de Santiago, en la capital de Querétaro, durante un operativo conjunto de la Policía Estatal con apoyo de la Fiscalía General del estado, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.
A los arrestados se les aseguraron dos rifles AR-15, un fusil AK-47, dos pistolas Sig Sauer M17, una granada de fragmentación, más de 130 cartuchos útiles, dos vehículos y una casa de seguridad utilizada como centro de operaciones.
Las autoridades confirmaron que los detenidos están relacionados con dos homicidios registrados el viernes 13 de marzo en las localidades de La Pradera, municipio de El Marqués, y La Lira, en Pedro Escobedo. La operación se enmarca en las acciones de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula a las fuerzas federales y estatales para el combate a grupos delictivos con presencia en la entidad.
Entre el material bélico asegurado destacan dos rifles de asalto AR-15 modelo M4 Colt con 10 cargadores cortos y uno alargado, un fusil de asalto AK-47 Kalashnikov, así como dos pistolas M17 Sig Sauer con cuatro cargadores. También se contabilizaron 27 cartuchos calibre .223 para AR-15 y 107 cartuchos 9 milímetros.
La granada de fragmentación representa uno de los aseguramientos de mayor riesgo registrados en la zona metropolitana en meses recientes.
Vehículos y casa de seguridad asegurados en Villas de Santiago
Los agentes también aseguraron una camioneta pickup Toyota Hilux doble cabina y una SUV Changan CS35 Plus, esta última con un valor aproximado de 469 mil 900 pesos. Ambas unidades habrían sido utilizadas por la célula para trasladarse entre los puntos donde se cometieron los homicidios de El Marqués y Pedro Escobedo.
La casa de seguridad localizada en Villas de Santiago fungía como centro de resguardo del grupo. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los detenidos operaban como célula armada vinculada a actividades de sicariato en al menos dos municipios queretanos.
¿Qué relación tienen los detenidos con los homicidios del 13 de marzo?
De acuerdo con las primeras líneas de investigación de la Fiscalía de Querétaro, los siete arrestados habrían participado directamente en los hechos violentos del viernes 13 de marzo. El primer caso ocurrió en la comunidad de La Pradera, en El Marqués, y el segundo en La Lira, Pedro Escobedo. Ambos eventos fueron reportados con uso de armas de fuego de alto calibre, consistente con el arsenal ahora asegurado.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Querétaro no ha emitido postura oficial sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos ni sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas de alcance nacional.