Phoenix Contact inaugura planta en El Marqués con inversión alemana de mil 623 mdp

Empresa alemana Phoenix Contact inaugura planta en Querétaro con 700 empleos y mil 623 millones de pesos de inversión.

Inauguración de la planta Phoenix Contact en el Parque Industrial Puerta Querétaro, municipio de El Marqués, con inversión alemana de mil 623 millones de pesos

El gobernador Mauricio Kuri González y el director general de Phoenix Contact, Axel Wachholz, encabezaron la inauguración de la nueva planta en el Parque Industrial Puerta Querétaro, en El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 19 de marzo de 2026. —El grupo alemán Phoenix Contact arrancó operaciones en su nueva planta del Parque Industrial Puerta Querétaro con una inversión de mil 623 millones de pesos y la creación de 700 empleos especializados en la región.

Desde las instalaciones de 22 mil metros cuadrados, la empresa —líder global en tecnologías de conexión eléctrica, electrónica industrial y automatización— producirá conectores, cables y sensores destinados principalmente al mercado norteamericano.

El gobernador Mauricio Kuri González presidió el corte de listón y atribuyó la llegada de la firma a la certeza jurídica y al talento local como factores determinantes.

Querétaro supera ya las 200 empresas con capital de origen alemán, y el acumulado de inversión proveniente de ese país roza los mil 700 millones de dólares, de acuerdo con cifras que presentó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, durante el acto inaugural.

El dato no es menor en el contexto sectorial: el sector eléctrico-electrónico de Querétaro, que ya era uno de los más dinámicos de la economía estatal, superó los mil millones de dólares en exportaciones durante los primeros tres trimestres de 2025, con un crecimiento superior al cinco por ciento, según Del Prete. Phoenix Contact llega, entonces, a un ecosistema industrial que ya opera a escala global.

Inauguraci\u00f3n de la planta Phoenix Contact en el Parque Industrial Puerta Quer\u00e9taro, municipio de El Marqu\u00e9s, con inversi\u00f3n alemana de mil 623 millones de pesos El gobernador Mauricio Kuri González y el director general de Phoenix Contact, Axel Wachholz, encabezaron la inauguración de la nueva planta en el Parque Industrial Puerta Querétaro, en El Marqués. rotativo.com.mx

El CFO y director general del grupo, Axel Wachholz, describió la planta como un pilar de la estrategia corporativa Phoenix Contact 2030 y anticipó que el espacio disponible permite expansiones futuras en infraestructura, tecnología y personal.

Desde El Marqués, la empresa suministrará a su operación en Harrisburg, Pennsylvania, además de atender a clientes adicionales en la región.

Phoenix Contact en Querétaro: manufactura avanzada con proyección a Norteamérica

El CEO de Phoenix Contact para Norteamérica, Davis Mathews, subrayó que la nueva ubicación no es solo capacidad productiva, sino posicionamiento estratégico en un mercado que la empresa considera clave para su siguiente etapa de crecimiento. La planta, indicó, es una inversión de largo plazo, no una apuesta de coyuntura.

Del Prete vinculó la apertura con la convergencia de sectores que Querétaro ha cultivado en años recientes: automotriz, espacial, electrónica, inteligencia artificial y formación técnica alineada a la demanda industrial. "Phoenix Contact no llega a adaptarse, llega a liderar", afirmó el funcionario estatal.

¿Cuántos empleos generará Phoenix Contact en El Marqués y qué perfil tendrán?

La empresa confirmó 700 plazas especializadas para la región, aunque no precisó el calendario de contratación ni los perfiles técnicos prioritarios.

Tampoco se informó si existirán convenios con universidades o tecnológicos del estado para la formación del personal, un esquema habitual en instalaciones de este tipo en el corredor industrial de El Marqués y Pedro Escobedo.

Kuri González y el equipo directivo de Phoenix Contact realizaron un recorrido por las instalaciones antes del acto protocolario y develaron la placa conmemorativa de arranque de operaciones.

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