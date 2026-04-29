Mil 369 estudiantes de secundaria en Querétaro reciben capacitación contra adicciones

Psicólogos del CECA cubren los 33 grupos de la Secundaria "Mariano Escobedo" en una jornada intensiva de prevención.

Psicólogos del CECA capacitan sobre prevención de adicciones a estudiantes de secundaria en Querétaro capital

Especialistas del Consejo Estatal Contra las Adicciones impartieron sesiones participativas a adolescentes de la Secundaria General No. 2 "Mariano Escobedo" en Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 29, 2026
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Querétaro, 29 de abril de 2026. — En una sola jornada, 33 grupos de la Secundaria General No. 2 "Mariano Escobedo" recibieron capacitación contra adicciones y para el cuidado de la salud mental. Mil 369 alumnas y alumnos —distribuidos en 18 grupos matutinos y 15 vespertinos— participaron en las sesiones que psicólogos del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), adscrito a la Secretaría de Salud del Estado, impartieron este martes en el plantel ubicado en el municipio de Querétaro.

Las dinámicas participativas, enfocadas en adolescentes, abordaron la identificación de factores de riesgo y de protección, el manejo de emociones, la toma de decisiones y la promoción de estilos de vida saludables.

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La actividad se enmarca en la estrategia de prevención escolar del CECA, que en meses recientes llevó intervenciones similares a planteles de Pedro Escobedo, San Juan del Río y otros municipios del estado. La dependencia no precisó cuántos psicólogos participaron ni cuántas horas duró cada sesión por grupo.

Al concluir, los especialistas difundieron los servicios de los siete Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) que operan en Querétaro de forma gratuita: tres en el municipio capital, uno en Corregidora, otro en San Juan del Río, uno en Tequisquiapan y el más reciente en Cadereyta.

La red —ampliada en 2024 con ese último centro— busca absorber los casos que la prevención escolar detecta, pero no puede atender en el aula.

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