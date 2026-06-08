Egresan 58 nuevos policías de Formación Inicial del CECAFIS en Querétaro

La generación completó mil 230 horas de preparación bajo el modelo de Policía de Proximidad a la Queretana.

Cadetes formados del CECAFIS reciben su moneda de graduación en ceremonia de egreso como policías en Querétaro.

Los 58 cadetes completaron mil 230 horas de preparación alineadas al modelo de Policía de Proximidad a la Queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- El director del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) del Estado de Querétaro, Alberto Luna López, encabezó la entrega de monedas de graduación a 58 cadetes que concluyeron su Formación Inicial y se incorporarán a corporaciones policiales estatales y municipales.

La nueva generación eleva a 681 el número de policías egresados durante la administración estatal 2021-2027, cifra que supera la meta anual de formación trazada por el gobernador Mauricio Kuri González.

Cada elemento completó un programa de mil 230 horas de preparación teórica y práctica, alineado a los estándares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese es el filtro que el estado exige antes de que un cadete porte el uniforme.

¿Cuántas horas dura la Formación Inicial en el CECAFIS?

El plan de mil 230 horas combina aula, acondicionamiento físico y práctica operativa bajo el modelo de Policía de Proximidad a la Queretana, orientado al trato directo con la comunidad.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los integrantes con mejor promedio académico, desempeño físico y aprovechamiento general de la generación.

¿De dónde provienen los nuevos policías?

Los 58 graduados llegan de 17 municipios y de la Policía Estatal, lo que reparte el refuerzo entre la zona metropolitana, el semidesierto y la sierra. El esquema busca cubrir corporaciones que durante años operaron con plantillas cortas.

Los nuevos elementos fueron preparados como agentes de las tres justicias, con competencias para actuar como primeros respondientes y facilitadores en la mediación y la atención de conflictos comunitarios. Esa función los coloca como primer contacto entre la autoridad y el vecino antes de que un problema escale.

El CECAFIS arrastra ya un historial de profesionalización que va más allá de la formación básica: por sus aulas pasó la capacitación en operaciones tácticas impartida por instructores externos, y la institución es uno de los pilares del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027.

Con esta promoción, el calendario de formación apunta a una nueva convocatoria de cadetes para sostener el ritmo de egreso antes del cierre de la administración.

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