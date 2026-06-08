Felifer Macías entrega techumbre y cancha en la primaria Juana de Asbaje

Querétaro, 8 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó la techumbre y la rehabilitación integral de la cancha deportiva de la primaria Juana de Asbaje, una obra con inversión cercana a 6 millones de pesos.

La intervención beneficia a más de 1,340 alumnas y alumnos, que ahora disponen de espacios más adecuados para la práctica deportiva, la convivencia y las actividades escolares. El alcalde atribuyó el resultado a la participación de madres y padres de familia, docentes y sociedad civil organizada.

Macías sostuvo que ese respaldo comunitario permite que las obras públicas respondan a las necesidades reales de las familias queretanas y mejoren la calidad de vida en las colonias.

"Esto fue gracias a que los padres de familia, a que los maestros estuvieron votando, estuvieron participando para que esta obra pudiera ser posible y es así como ustedes, sociedad civil organizada, papás, autoridad, es como marcamos la diferencia en hacer un Querétaro mucho mejor", expresó.

¿Qué incluyó la obra en la primaria Juana de Asbaje?

El proyecto comprendió la construcción de una techumbre y la rehabilitación integral de una cancha de fútbol 5 con pasto sintético. A esa renovación se sumaron porterías, malla ciclónica y una estructura metálica que cubre la superficie deportiva.

La cancha de fútbol 5 estrenó pasto sintético, porterías, malla ciclónica y una estructura metálica con cubierta para uso escolar. rotativo.com.mx

Con esas instalaciones, la comunidad escolar cuenta con un área funcional para actividades deportivas, recreativas y cívicas, resguardada del sol y la lluvia. La entrega se suma a otras obras escolares que el municipio ha ejecutado en planteles de la capital.

¿Cuánto costó la techumbre de la Juana de Asbaje?

El recurso destinado rondó los 6 millones de pesos, monto que el municipio aplicó a la cubierta y a la renovación completa de la cancha del plantel. El gobierno capitalino ha enmarcado este tipo de acciones en su respaldo a la labor docente y a la educación básica.

Durante la ceremonia, el alcalde entregó material deportivo al alumnado e invitó a niñas, niños y padres de familia al Fan Fest mundialista que el municipio realiza en el Estadio Corregidora para seguir los partidos de la Selección Mexicana.

Al acto asistieron la directora del plantel, Beatriz Hernández Rivera; la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía; el comandante de la 17ª Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández; la diputada federal Lorena García, y los titulares municipales de Obras Públicas, Desarrollo Social y Seguridad Pública.

Las nuevas instalaciones quedaron en operación para los turnos del plantel, que ahora resguarda sus actividades deportivas y cívicas bajo cubierta.