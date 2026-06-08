Felifer Macías entrega techumbre y cancha en la primaria Juana de Asbaje

La obra rehabilitó por completo la cancha deportiva del plantel y suma espacios cubiertos para más de 1,340 estudiantes de la capital queretana.

Felifer Macías encabeza la entrega de la techumbre y la cancha de fútbol 5 con pasto sintético en la primaria Juana de Asbaje.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó la techumbre y la cancha rehabilitada de la primaria Juana de Asbaje.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó la techumbre y la rehabilitación integral de la cancha deportiva de la primaria Juana de Asbaje, una obra con inversión cercana a 6 millones de pesos.

La intervención beneficia a más de 1,340 alumnas y alumnos, que ahora disponen de espacios más adecuados para la práctica deportiva, la convivencia y las actividades escolares. El alcalde atribuyó el resultado a la participación de madres y padres de familia, docentes y sociedad civil organizada.

Macías sostuvo que ese respaldo comunitario permite que las obras públicas respondan a las necesidades reales de las familias queretanas y mejoren la calidad de vida en las colonias.

"Esto fue gracias a que los padres de familia, a que los maestros estuvieron votando, estuvieron participando para que esta obra pudiera ser posible y es así como ustedes, sociedad civil organizada, papás, autoridad, es como marcamos la diferencia en hacer un Querétaro mucho mejor", expresó.

¿Qué incluyó la obra en la primaria Juana de Asbaje?

El proyecto comprendió la construcción de una techumbre y la rehabilitación integral de una cancha de fútbol 5 con pasto sintético. A esa renovación se sumaron porterías, malla ciclónica y una estructura metálica que cubre la superficie deportiva.

Felifer Mac\u00edas encabeza la entrega de la techumbre y la cancha de f\u00fatbol 5 con pasto sint\u00e9tico en la primaria Juana de Asbaje. La cancha de fútbol 5 estrenó pasto sintético, porterías, malla ciclónica y una estructura metálica con cubierta para uso escolar. rotativo.com.mx

Con esas instalaciones, la comunidad escolar cuenta con un área funcional para actividades deportivas, recreativas y cívicas, resguardada del sol y la lluvia. La entrega se suma a otras obras escolares que el municipio ha ejecutado en planteles de la capital.

¿Cuánto costó la techumbre de la Juana de Asbaje?

El recurso destinado rondó los 6 millones de pesos, monto que el municipio aplicó a la cubierta y a la renovación completa de la cancha del plantel. El gobierno capitalino ha enmarcado este tipo de acciones en su respaldo a la labor docente y a la educación básica.

Durante la ceremonia, el alcalde entregó material deportivo al alumnado e invitó a niñas, niños y padres de familia al Fan Fest mundialista que el municipio realiza en el Estadio Corregidora para seguir los partidos de la Selección Mexicana.

Al acto asistieron la directora del plantel, Beatriz Hernández Rivera; la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía; el comandante de la 17ª Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández; la diputada federal Lorena García, y los titulares municipales de Obras Públicas, Desarrollo Social y Seguridad Pública.

Las nuevas instalaciones quedaron en operación para los turnos del plantel, que ahora resguarda sus actividades deportivas y cívicas bajo cubierta.

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