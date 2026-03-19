Querétaro, 19 de marzo de 2026. — Más de dos mil estudiantes de nueve universidades del estado participan en el Segundo Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing, inaugurado este miércoles por la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, con el tema central "La Inteligencia Artificial Generativa y su impacto en la educación superior".

El evento reúne a 42 ponentes de 30 empresas líderes del sector, entre ellas Oracle, Amazon Web Services, Huawei, Google Cloud y Microsoft.

El foro se organiza en colaboración con la Comisión de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing y se extiende durante dos jornadas.

Las actividades incluyen conferencias sobre inteligencia artificial generativa en Querétaro, ciencia de datos y ciberseguridad, además de concursos de hacking, programación y carteles científicos orientados a impulsar la innovación entre la comunidad universitaria.

"En Querétaro avanzamos en acciones como la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas y también fortalecemos la formación en habilidades digitales, inteligencia artificial y ciberseguridad, usando la tecnología con criterio, ética y propósito. No se trata de restringir, sino de formar mejor", señaló Soto durante la inauguración.

Universidades, industria y gobierno articulados en torno a la IA

La funcionaria estatal indicó que el enfoque adoptado por la entidad ha permitido consolidar un ecosistema educativo tecnológico en Querétaro donde academia, industria y gobierno operan de forma coordinada, posicionando al estado a la vanguardia nacional en la materia.

Martha Soto, secretaria de Educación del Estado de Querétaro, durante la inauguración del Segundo Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing celebrado este miércoles en la capital del estado.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció los avances del estado en la restricción del uso de pantallas en educación básica y llamó a las instituciones universitarias a transformar sus modelos pedagógicos.

"Hay que adaptar la universidad a esta nueva generación. Quitemos los egoísmos, quitemos la soberbia académica, pongámonos en lugar de nuestros alumnos y transformemos el modelo pedagógico", expresó el funcionario federal.

En tanto, el secretario de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, destacó la alineación de carreras universitarias con los sectores productivos locales.

Precisó que la entidad cuenta con ocho clústeres tecnológicos integrados a los principales sectores de la economía, y que la transformación de especialidades en torno a la inteligencia artificial lleva años en marcha.

"La inteligencia artificial no es un tema nuevo, sino de hace muchos años; y en Querétaro estamos haciendo un concepto de alineación de especialidades a este sector", detalló Ruiz Ballesteros.

¿Qué actividades incluye el Foro de IA y Cloud Computing en Querétaro?

El programa de dos días contempla conferencias sobre inteligencia artificial, computación en la nube, ciencia de datos y otras tecnologías emergentes, con énfasis en su aplicación dentro de los procesos de aprendizaje, investigación y generación de conocimiento en el nivel superior. Los concursos de hacking y programación están dirigidos a estudiantes universitarios de las nueve instituciones participantes.