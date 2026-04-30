Querétaro, 30 de abril de 2026. —Treinta y cinco cárcamos opera y mantiene el municipio de Querétaro en cinco delegaciones del territorio capitalino, infraestructura que entró a una fase de mantenimiento preventivo previo a la temporada de lluvias 2026, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, durante conferencia de prensa.
La cobertura concentra 12 vasos reguladores en Centro Histórico, nueve en Felipe Carrillo Puerto, siete en Félix Osores, seis en Josefa Vergara y uno en Santa Rosa Jáuregui.
La cifra excluye los 11 cárcamos del corredor Paseo 5 de Febrero, recibidos del gobierno estatal en proceso administrativo separado.
La inversión en infraestructura pluvial del municipio durante el último ciclo no es menor: la administración del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera anunció en noviembre de 2025 una inversión de 800 millones con el gobierno estatal para reconstruir los bordos Cuates I y II y rehabilitar el dren Peñuelas.
Las obras buscan reducir entre 60 y 70 por ciento la velocidad de los escurrimientos que llegan al bordo Benito Juárez, principal vaso regulador de la ciudad.
Presa precisó que el mantenimiento aplicado a los 35 cárcamos incluye desconexión, extracción y reinstalación de bombas, pruebas de funcionamiento, limpieza de tableros de control y transferencia, prueba de transformadores, eliminación de sedimentos en válvulas check y arranque programado de plantas de emergencia.
La administración ya había destinado más de 100 millones durante 2025 únicamente a prevención de inundaciones en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui.
En el Centro Histórico, donde se concentra la mayor densidad del sistema, los cárcamos identificados por el funcionario incluyen Molinos 1, Molinos 2, Los Arcos, Felipe Ángeles, Industrialización, Casa Blanca e Invierno.
Esos puntos, agregó el secretario, registran la mayor capacidad de retención de aguas pluviales y son donde el municipio atiende más reportes en cada temporada.
Cada vaso regulador funciona como punto de almacenamiento temporal para evitar inundaciones en puentes deprimidos del primer cuadro.
El antecedente: una falla en 2025 obligó a reforzar el sistema
La fase preventiva llega tras la temporada 2025, durante la cual una falla operativa en el cárcamo del Paseo 5 de Febrero dejó una inundación de 40 centímetros provocada por acumulación de basura y un arrancador defectuoso.
El antecedente estuvo en el inicio de la administración Macías y motivó al municipio a reorientar parte del Programa de Obra Anual hacia infraestructura pluvial, según documentación oficial.
La temporada 2026 inicia formalmente el 15 de mayo, conforme al calendario de Protección Civil del estado.
¿Cómo se distribuyen los 35 cárcamos en el municipio de Querétaro?
De los 35 cárcamos en delegaciones, 12 corresponden al Centro Histórico, nueve a Felipe Carrillo Puerto, siete a Félix Osores, seis a Josefa Vergara y uno a Santa Rosa Jáuregui.
Con la incorporación gradual de los 11 vasos reguladores del corredor del Paseo 5 de Febrero, la red completa bajo gestión municipal alcanzará 46 puntos activos, además de las obras de control pluvial que avanzan en la zona norte y que concluirán antes del inicio formal de la temporada.