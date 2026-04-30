35 cárcamos del municipio entran a mantenimiento preventivo antes de las lluvias en Querétaro

Servicios Públicos Municipales activa pruebas eléctricas, baterías y diésel en plantas de emergencia.

Cárcamos del municipio de Querétaro en proceso de mantenimiento preventivo previo a la temporada de lluvias 2026

El sistema de 35 cárcamos opera como vasos reguladores que evitan inundaciones en puentes deprimidos del territorio capitalino.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de abril de 2026. —Treinta y cinco cárcamos opera y mantiene el municipio de Querétaro en cinco delegaciones del territorio capitalino, infraestructura que entró a una fase de mantenimiento preventivo previo a la temporada de lluvias 2026, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, durante conferencia de prensa.

La cobertura concentra 12 vasos reguladores en Centro Histórico, nueve en Felipe Carrillo Puerto, siete en Félix Osores, seis en Josefa Vergara y uno en Santa Rosa Jáuregui.

La cifra excluye los 11 cárcamos del corredor Paseo 5 de Febrero, recibidos del gobierno estatal en proceso administrativo separado.

La inversión en infraestructura pluvial del municipio durante el último ciclo no es menor: la administración del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera anunció en noviembre de 2025 una inversión de 800 millones con el gobierno estatal para reconstruir los bordos Cuates I y II y rehabilitar el dren Peñuelas.

Las obras buscan reducir entre 60 y 70 por ciento la velocidad de los escurrimientos que llegan al bordo Benito Juárez, principal vaso regulador de la ciudad.

Presa precisó que el mantenimiento aplicado a los 35 cárcamos incluye desconexión, extracción y reinstalación de bombas, pruebas de funcionamiento, limpieza de tableros de control y transferencia, prueba de transformadores, eliminación de sedimentos en válvulas check y arranque programado de plantas de emergencia.

La administración ya había destinado más de 100 millones durante 2025 únicamente a prevención de inundaciones en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui.

En el Centro Histórico, donde se concentra la mayor densidad del sistema, los cárcamos identificados por el funcionario incluyen Molinos 1, Molinos 2, Los Arcos, Felipe Ángeles, Industrialización, Casa Blanca e Invierno.

Esos puntos, agregó el secretario, registran la mayor capacidad de retención de aguas pluviales y son donde el municipio atiende más reportes en cada temporada.

Cada vaso regulador funciona como punto de almacenamiento temporal para evitar inundaciones en puentes deprimidos del primer cuadro.

El antecedente: una falla en 2025 obligó a reforzar el sistema

La fase preventiva llega tras la temporada 2025, durante la cual una falla operativa en el cárcamo del Paseo 5 de Febrero dejó una inundación de 40 centímetros provocada por acumulación de basura y un arrancador defectuoso.

El antecedente estuvo en el inicio de la administración Macías y motivó al municipio a reorientar parte del Programa de Obra Anual hacia infraestructura pluvial, según documentación oficial.

La temporada 2026 inicia formalmente el 15 de mayo, conforme al calendario de Protección Civil del estado.

¿Cómo se distribuyen los 35 cárcamos en el municipio de Querétaro?

De los 35 cárcamos en delegaciones, 12 corresponden al Centro Histórico, nueve a Felipe Carrillo Puerto, siete a Félix Osores, seis a Josefa Vergara y uno a Santa Rosa Jáuregui.

Con la incorporación gradual de los 11 vasos reguladores del corredor del Paseo 5 de Febrero, la red completa bajo gestión municipal alcanzará 46 puntos activos, además de las obras de control pluvial que avanzan en la zona norte y que concluirán antes del inicio formal de la temporada.

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