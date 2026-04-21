Querétaro, 21 de abril de 2026. — TRW de ZF Group anunció una inversión de 110 millones 800 mil pesos para instalar un nuevo proyecto de manufactura automotriz en Querétaro, que generará 78 empleos y se enfocará en el desarrollo de sistemas de dirección para vehículos de pasajeros y comerciales.
El anuncio se concretó durante una reunión entre ejecutivos de la firma alemana y el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, en el marco de la feria Hannover Messe, una de las más relevantes del sector industrial a nivel mundial.
El nuevo proyecto de 110.8 millones de pesos generará 78 empleos directos en la industria automotriz de Querétaro. rotativo.com.mx
El encuentro se suma a la estrategia de atracción de inversiones del gobierno estatal en ferias internacionales especializadas, donde Querétaro compite con otras entidades del Bajío por proyectos de manufactura avanzada.
La administración estatal no precisó el calendario específico de construcción ni la ubicación exacta de las nuevas instalaciones dentro del territorio queretano.
Del Prete Tercero sostuvo que en Querétaro no sólo se producen autopartes, sino sistemas automotrices completos con tecnología de última generación. El funcionario destacó que este tipo de proyectos marcan el rumbo de la industria estatal y consolidan al estado como referente en manufactura de alto valor agregado.
La industria automotriz queretana se ha posicionado durante la última década como uno de los principales motores económicos de la entidad, con presencia de armadoras y proveedores de primer nivel.
ZF Group consolida operaciones en la entidad con nuevo proyecto
La compañía alemana opera a escala global en el segmento de sistemas de seguridad y tecnología para la industria automotriz, con especialización en soluciones para mejorar la protección y el control vehicular. Su portafolio incluye sistemas de freno, suspensión y dirección, y este último rubro será el eje del proyecto anunciado para Querétaro.
Andreas Temmen, vicepresidente de Operaciones de la línea Steering, señaló que la empresa continuará impulsando nuevos proyectos desde Querétaro.
El nuevo proyecto de 110.8 millones de pesos generará 78 empleos directos en la industria automotriz de Querétaro. rotativo.com.mx
El ejecutivo agradeció el apoyo del gobierno estatal a lo largo de los años, que según expuso ha permitido consolidar el crecimiento de la firma en la entidad. La compañía no detalló cuántos empleos directos suma actualmente en territorio queretano previo a este anuncio.
¿Qué respaldo ofreció el municipio al nuevo proyecto?
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, expresó que la empresa alemana también cuenta con el respaldo de su administración para que el proyecto se desarrolle en el corto plazo.
El alcalde capitalino consideró que la llegada de este tipo de inversiones agrega competitividad a la entidad y fortalece el ecosistema industrial queretano. La alineación entre gobierno estatal y municipal busca agilizar trámites y facilitar la operación de empresas ancla del sector automotriz.
Con esta inversión, ZF Group refuerza su presencia en el corredor industrial del centro del país y suma un nuevo proyecto al portafolio automotriz queretano, que en los últimos años ha concentrado anuncios de expansión de proveedores Tier 1 orientados a componentes de alto contenido tecnológico.