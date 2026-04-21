ZF Group invertirá 110.8 mdp en nueva planta de dirección automotriz en Querétaro

La empresa alemana desarrollará sistemas de dirección para vehículos tras reunión con Del Prete en Hannover Messe.

Reunión entre Marco Antonio Del Prete de SEDESU Querétaro y ejecutivos de ZF Group durante feria Hannover Messe

El nuevo proyecto de 110.8 millones de pesos generará 78 empleos directos en la industria automotriz de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de abril de 2026. — TRW de ZF Group anunció una inversión de 110 millones 800 mil pesos para instalar un nuevo proyecto de manufactura automotriz en Querétaro, que generará 78 empleos y se enfocará en el desarrollo de sistemas de dirección para vehículos de pasajeros y comerciales.

El anuncio se concretó durante una reunión entre ejecutivos de la firma alemana y el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, en el marco de la feria Hannover Messe, una de las más relevantes del sector industrial a nivel mundial.

Reuni\u00f3n entre Marco Antonio Del Prete de SEDESU Quer\u00e9taro y ejecutivos de ZF Group durante feria Hannover Messe El nuevo proyecto de 110.8 millones de pesos generará 78 empleos directos en la industria automotriz de Querétaro. rotativo.com.mx

El encuentro se suma a la estrategia de atracción de inversiones del gobierno estatal en ferias internacionales especializadas, donde Querétaro compite con otras entidades del Bajío por proyectos de manufactura avanzada.

La administración estatal no precisó el calendario específico de construcción ni la ubicación exacta de las nuevas instalaciones dentro del territorio queretano.

Del Prete Tercero sostuvo que en Querétaro no sólo se producen autopartes, sino sistemas automotrices completos con tecnología de última generación. El funcionario destacó que este tipo de proyectos marcan el rumbo de la industria estatal y consolidan al estado como referente en manufactura de alto valor agregado.

La industria automotriz queretana se ha posicionado durante la última década como uno de los principales motores económicos de la entidad, con presencia de armadoras y proveedores de primer nivel.

ZF Group consolida operaciones en la entidad con nuevo proyecto

La compañía alemana opera a escala global en el segmento de sistemas de seguridad y tecnología para la industria automotriz, con especialización en soluciones para mejorar la protección y el control vehicular. Su portafolio incluye sistemas de freno, suspensión y dirección, y este último rubro será el eje del proyecto anunciado para Querétaro.

Andreas Temmen, vicepresidente de Operaciones de la línea Steering, señaló que la empresa continuará impulsando nuevos proyectos desde Querétaro.

Reuni\u00f3n entre Marco Antonio Del Prete de SEDESU Quer\u00e9taro y ejecutivos de ZF Group durante feria Hannover Messe El nuevo proyecto de 110.8 millones de pesos generará 78 empleos directos en la industria automotriz de Querétaro. rotativo.com.mx

El ejecutivo agradeció el apoyo del gobierno estatal a lo largo de los años, que según expuso ha permitido consolidar el crecimiento de la firma en la entidad. La compañía no detalló cuántos empleos directos suma actualmente en territorio queretano previo a este anuncio.

¿Qué respaldo ofreció el municipio al nuevo proyecto?

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, expresó que la empresa alemana también cuenta con el respaldo de su administración para que el proyecto se desarrolle en el corto plazo.

El alcalde capitalino consideró que la llegada de este tipo de inversiones agrega competitividad a la entidad y fortalece el ecosistema industrial queretano. La alineación entre gobierno estatal y municipal busca agilizar trámites y facilitar la operación de empresas ancla del sector automotriz.

Con esta inversión, ZF Group refuerza su presencia en el corredor industrial del centro del país y suma un nuevo proyecto al portafolio automotriz queretano, que en los últimos años ha concentrado anuncios de expansión de proveedores Tier 1 orientados a componentes de alto contenido tecnológico.

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