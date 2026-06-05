Cabildo de Nopala rechaza la reforma de austeridad y paridad de Hidalgo

La mayoría del ayuntamiento consideró que limitar el número de regidurías recorta la pluralidad y la vigilancia del órgano colegiado.

Integrantes del cabildo de Nopala de Villagrán durante la votación de la reforma de austeridad en sesión extraordinaria.

El ayuntamiento de Nopala de Villagrán sesionó de forma extraordinaria para resolver la sanción de la reforma constitucional de austeridad y paridad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

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Nopala de Villagrán, Hidalgo, 5 de junio de 2026.- El ayuntamiento de Nopala de Villagrán rechazó sancionar la reforma de austeridad presupuestaria, igualdad sustantiva y paridad de género que remitió el Congreso del estado, conocida como Minuta 24. La votación quedó en 4 sufragios a favor y 7 en contra durante una sesión pública extraordinaria.

Con ese resultado, el cabildo negó su aval al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 24, 29, 42 y 124 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. La mayoría de las regidurías sostuvo que el cambio, presentado como una medida de ahorro, en los hechos recorta la pluralidad y la vigilancia dentro del órgano colegiado.

¿Qué es la Minuta 24 de Hidalgo?

La minuta es el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Sexagésima Sexta Legislatura y enviado a los ayuntamientos el 1 de junio de 2026. Conforme al artículo 158 de la Constitución local, una reforma de este tipo necesita el respaldo de los municipios para entrar en vigor, por lo que cada cabildo debe pronunciarse.

El centro del debate fue la modificación al artículo 124, que fija la integración de los ayuntamientos en una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías bajo paridad de género vertical y horizontal. El texto también acota a 0.60% del presupuesto de egresos estatal el gasto anual del Congreso (artículo 42), limita remuneraciones y prestaciones de las autoridades electorales (artículo 24) y refuerza la paridad en la integración del Poder Legislativo (artículo 29).

¿Por qué el cabildo votó en contra?

Una de las regidoras advirtió que reducir el número de voces representadas debilita la pluralidad democrática a cambio de un argumento de austeridad, y que el problema de fondo no es el tamaño del cabildo sino la eficacia de quienes lo integran. Cuestionó qué espacio quedaría para la representación de jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres y adultos mayores si se recortan las regidurías.

Otra integrante ligó su voto a lo que llamó una falta de congruencia institucional: dijo respaldar la igualdad sustantiva y la paridad, pero subrayó que la igualdad real no consiste solo en ocupar un cargo, sino en ejercerlo plenamente. Señaló que diversos puntos de acuerdo que ha presentado no se han incorporado al orden del día ni sometido a votación, y se reservó las acciones legales que considere procedentes.

Una tercera participación pidió que se solicite a las comisiones del Congreso analizar la realidad de las mujeres que llegaron a los cabildos por acción afirmativa antes de impulsar este tipo de cambios. El reclamo sobre los asuntos pendientes no es nuevo en estas sesiones de cabildo, donde las regidoras de Nopala ya han planteado tensiones sobre el funcionamiento del órgano.

Aprobada en el Congreso, la reforma depende ahora del pronunciamiento de los ayuntamientos para alcanzar la mayoría que exige la Constitución estatal. El voto de Nopala se incorpora a ese conteo y fija la postura del municipio frente a un cambio que redibujaría la integración de los cabildos en el siguiente periodo administrativo.

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