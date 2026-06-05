Querétaro, 5 de junio de 2026.- La lluvia que comenzó a las 17:20 horas sobre la capital queretana derivó en 15 atenciones del número de emergencias 911, según el corte de las 20:15 horas de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
El mayor número de reportes se concentró en la delegación Epigmenio González, con 12 atenciones. Los tres restantes se repartieron entre Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores Sotomayor y Josefa Vergara y Hernández, con un caso cada una.
Por tipo de incidente, las inundaciones en vivienda encabezaron el recuento con seis casos, seguidas de cinco afectaciones a servicios básicos o infraestructura estratégica. A ello se sumaron dos inundaciones en vialidad, un rescate y la caída de un árbol en la vía pública.
¿Cuántas atenciones del 911 dejó la lluvia en Querétaro?
El balance preliminar ubica 15 atenciones en poco menos de tres horas de precipitación. La temporada de lluvias en el municipio arrancó formalmente el 15 de mayo, periodo para el que el gobierno capitalino reforzó el mantenimiento de cárcamos en delegaciones como Félix Osores, Felipe Carrillo Puerto y Josefa Vergara.
Entre los incidentes de mayor relevancia, la dependencia ubicó la caída de un árbol de aproximadamente 6 metros de altura en la colonia Rubén Jaramillo, dentro de la delegación Félix Osores. La autoridad municipal ya había pedido extremar precauciones por caída de árboles cuando se intensifican las rachas de viento.
¿Se desbordó el dren Peñuelas?
La Coordinación descartó desbordamientos en el dren Peñuelas, donde se registraron escurrimientos pluviales sin afectaciones a viviendas ni a la población. El episodio se inscribe en una temporada que ha alternado calor extremo con lluvias y granizo en el corredor Querétaro-Hidalgo.
Al corte del reporte, los equipos operativos mantenían abiertas las labores de atención derivadas de la precipitación.