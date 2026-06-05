Deja lluvia 15 atenciones del 911 en Querétaro capital

Las atenciones se concentraron en la delegación Epigmenio González, con seis inundaciones en vivienda y un árbol derribado en Félix Osores.

ialidad encharcada en Querétaro capital durante la lluvia de la tarde, con tránsito lento y agua acumulada sobre el asfalto.

Las lluvias de la tarde provocaron encharcamientos en vialidades de la capital queretana y movilizaron a los equipos de Protección Civil municipal.

Foto: Protección Civil del Municipio de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- La lluvia que comenzó a las 17:20 horas sobre la capital queretana derivó en 15 atenciones del número de emergencias 911, según el corte de las 20:15 horas de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El mayor número de reportes se concentró en la delegación Epigmenio González, con 12 atenciones. Los tres restantes se repartieron entre Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores Sotomayor y Josefa Vergara y Hernández, con un caso cada una.

Por tipo de incidente, las inundaciones en vivienda encabezaron el recuento con seis casos, seguidas de cinco afectaciones a servicios básicos o infraestructura estratégica. A ello se sumaron dos inundaciones en vialidad, un rescate y la caída de un árbol en la vía pública.

¿Cuántas atenciones del 911 dejó la lluvia en Querétaro?

El balance preliminar ubica 15 atenciones en poco menos de tres horas de precipitación. La temporada de lluvias en el municipio arrancó formalmente el 15 de mayo, periodo para el que el gobierno capitalino reforzó el mantenimiento de cárcamos en delegaciones como Félix Osores, Felipe Carrillo Puerto y Josefa Vergara.

Entre los incidentes de mayor relevancia, la dependencia ubicó la caída de un árbol de aproximadamente 6 metros de altura en la colonia Rubén Jaramillo, dentro de la delegación Félix Osores. La autoridad municipal ya había pedido extremar precauciones por caída de árboles cuando se intensifican las rachas de viento.

¿Se desbordó el dren Peñuelas?

La Coordinación descartó desbordamientos en el dren Peñuelas, donde se registraron escurrimientos pluviales sin afectaciones a viviendas ni a la población. El episodio se inscribe en una temporada que ha alternado calor extremo con lluvias y granizo en el corredor Querétaro-Hidalgo.

Al corte del reporte, los equipos operativos mantenían abiertas las labores de atención derivadas de la precipitación.

seguridad clima temporada de lluvias proteccion civil

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