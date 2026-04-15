Alertan por rachas de viento en Querétaro capital: piden evitar tránsito junto a árboles y postes

La dependencia municipal activó la línea 9-1-1 para reportar caídas de ramas, postes o estructuras dañadas por el viento.

Árboles azotados por rachas de viento en avenida de Querétaro capital tras alerta de Protección Civil

Protección Civil del Municipio de Querétaro emitió la alerta y reactivó la línea 9-1-1 para reportes ciudadanos.

Foto: PCMQRO.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026.- Protección Civil del Municipio de Querétaro emitió una alerta por el aumento de rachas de viento en la capital del estado y pidió a la población extremar precauciones al transitar cerca de árboles, postes y estructuras que puedan ceder ante el impacto.

La dependencia activó la línea 9-1-1 como canal directo para reportar caídas de ramas, anuncios espectaculares desprendidos o cualquier situación de riesgo derivada del viento.

El llamado aplica tanto a peatones como a conductores y ciclistas que circulan por avenidas con arbolado urbano denso, particularmente en zonas del centro histórico, Cimatario, Álamos y corredores como Bernardo Quintana, donde la concentración de árboles maduros y mobiliario urbano eleva el riesgo de incidentes durante episodios de viento intenso.

La autoridad municipal no precisó la intensidad esperada de las rachas en kilómetros por hora, el periodo durante el cual se mantendrá la alerta ni si la advertencia se coordinó con la Comisión Estatal de Aguas o con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Tampoco se informó si están operando cuadrillas preventivas para retirar ramas o anuncios en mal estado antes de que el viento provoque su caída.

Por qué los árboles urbanos son el principal riesgo durante rachas fuertes

El arbolado urbano de Querétaro capital combina especies maduras con sistemas de raíces afectados por banquetas pavimentadas, lo que reduce su anclaje al suelo y los vuelve vulnerables a vientos sostenidos por encima de los 50 kilómetros por hora.

Los postes de electricidad y telecomunicaciones que sostienen cableado con peso adicional también figuran entre los elementos urbanos con mayor probabilidad de ceder durante episodios de viento intenso, sobre todo en colonias con infraestructura no renovada.

¿Cómo reportar una emergencia por viento?

Protección Civil municipal precisó que cualquier situación de riesgo —caída de árboles sobre vialidad, postes inclinados, anuncios espectaculares en peligro de desprendimiento, ramas sobre cableado eléctrico— debe reportarse de inmediato a la línea 9-1-1 para despacho de cuadrillas.

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