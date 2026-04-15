Querétaro, 15 de abril de 2026.- Protección Civil del Municipio de Querétaro emitió una alerta por el aumento de rachas de viento en la capital del estado y pidió a la población extremar precauciones al transitar cerca de árboles, postes y estructuras que puedan ceder ante el impacto.
La dependencia activó la línea 9-1-1 como canal directo para reportar caídas de ramas, anuncios espectaculares desprendidos o cualquier situación de riesgo derivada del viento.
El llamado aplica tanto a peatones como a conductores y ciclistas que circulan por avenidas con arbolado urbano denso, particularmente en zonas del centro histórico, Cimatario, Álamos y corredores como Bernardo Quintana, donde la concentración de árboles maduros y mobiliario urbano eleva el riesgo de incidentes durante episodios de viento intenso.
La autoridad municipal no precisó la intensidad esperada de las rachas en kilómetros por hora, el periodo durante el cual se mantendrá la alerta ni si la advertencia se coordinó con la Comisión Estatal de Aguas o con la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Tampoco se informó si están operando cuadrillas preventivas para retirar ramas o anuncios en mal estado antes de que el viento provoque su caída.
Por qué los árboles urbanos son el principal riesgo durante rachas fuertes
El arbolado urbano de Querétaro capital combina especies maduras con sistemas de raíces afectados por banquetas pavimentadas, lo que reduce su anclaje al suelo y los vuelve vulnerables a vientos sostenidos por encima de los 50 kilómetros por hora.
Los postes de electricidad y telecomunicaciones que sostienen cableado con peso adicional también figuran entre los elementos urbanos con mayor probabilidad de ceder durante episodios de viento intenso, sobre todo en colonias con infraestructura no renovada.
¿Cómo reportar una emergencia por viento?
Protección Civil municipal precisó que cualquier situación de riesgo —caída de árboles sobre vialidad, postes inclinados, anuncios espectaculares en peligro de desprendimiento, ramas sobre cableado eléctrico— debe reportarse de inmediato a la línea 9-1-1 para despacho de cuadrillas.