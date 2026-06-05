Mauricio Kuri se somete a cirugía ambulatoria por hernias inguinales en Querétaro

El mandatario acudió temprano a Palacio de Gobierno antes de ingresar al quirófano y prevé retomar sus actividades presenciales el lunes.

El gobernador Mauricio Kuri González durante el mensaje videograbado en el que anunció su cirugía por hernias inguinales.

Mauricio Kuri González informó sobre su cirugía ambulatoria por hernias inguinales mediante un video en sus redes sociales oficiales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se someterá a una cirugía ambulatoria para corregir un problema de hernias inguinales, según informó en un video difundido en sus redes sociales oficiales. El mandatario acudió desde temprano a Palacio de Gobierno para resolver los últimos pendientes antes de ingresar al quirófano.

Con ese mensaje grabado, el gobernador explicó que decidió hacer pública la intervención para evitar confusiones sobre su estado de salud. "Es una operación muy sencilla", señaló, y adelantó que el mismo día podrá volver a casa para continuar su recuperación.

¿Qué cirugía tiene Mauricio Kuri y cuándo regresa a trabajar?

Se trata de una intervención ambulatoria por hernias inguinales, una molestia en la ingle que, reconoció, le venía provocando un dolor difícil de tolerar. "Ya no aguanto el dolor", admitió. El procedimiento no exige hospitalización prolongada: "el mismo día puedo dormir en casa", precisó. El regreso a sus actividades presenciales está previsto para el lunes 8 de junio, aunque no descartó reincorporarse antes.

Un mensaje para frenar rumores sobre su salud

Buena parte del video lo dedicó a responder a quienes especulan con su condición física. Admitió que "hay muchos que les gusta verme enfermo" y aseguró que permanecerá atento a la entidad durante la recuperación. "Estaré siempre al 100% pendiente de lo que está pasando en el estado", afirmó.

La intervención ocurre en la recta final de su administración. En febrero, Kuri González aseguró encabezar el primer lugar de aprobación entre los mandatarios estatales rumbo al cierre de gobierno. La salud ha sido, además, uno de los ejes que ha colocado en agenda, entre ellos el debate sobre el sistema de salud universal.

De no haber contratiempos, el gobernador adelantó que podría volver incluso antes del lunes, fecha en la que prevé reincorporarse de forma presencial al despacho.

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