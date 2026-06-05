Mauricio Kuri se somete a cirugía ambulatoria por hernias inguinales en Querétaro

Querétaro, 5 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se someterá a una cirugía ambulatoria para corregir un problema de hernias inguinales, según informó en un video difundido en sus redes sociales oficiales. El mandatario acudió desde temprano a Palacio de Gobierno para resolver los últimos pendientes antes de ingresar al quirófano.
Con ese mensaje grabado, el gobernador explicó que decidió hacer pública la intervención para evitar confusiones sobre su estado de salud. "Es una operación muy sencilla", señaló, y adelantó que el mismo día podrá volver a casa para continuar su recuperación.
¿Qué cirugía tiene Mauricio Kuri y cuándo regresa a trabajar?
Se trata de una intervención ambulatoria por hernias inguinales, una molestia en la ingle que, reconoció, le venía provocando un dolor difícil de tolerar. "Ya no aguanto el dolor", admitió. El procedimiento no exige hospitalización prolongada: "el mismo día puedo dormir en casa", precisó. El regreso a sus actividades presenciales está previsto para el lunes 8 de junio, aunque no descartó reincorporarse antes.
Un mensaje para frenar rumores sobre su salud
Buena parte del video lo dedicó a responder a quienes especulan con su condición física. Admitió que "hay muchos que les gusta verme enfermo" y aseguró que permanecerá atento a la entidad durante la recuperación. "Estaré siempre al 100% pendiente de lo que está pasando en el estado", afirmó.
La intervención ocurre en la recta final de su administración. En febrero, Kuri González aseguró encabezar el primer lugar de aprobación entre los mandatarios estatales rumbo al cierre de gobierno. La salud ha sido, además, uno de los ejes que ha colocado en agenda, entre ellos el debate sobre el sistema de salud universal.
De no haber contratiempos, el gobernador adelantó que podría volver incluso antes del lunes, fecha en la que prevé reincorporarse de forma presencial al despacho.