Encarcelan a presunto ladrón de cableado de un poste en Querétaro

Querétaro, 5 de junio de 2026.- Un juez impuso prisión preventiva a Edwin Omar "N", detenido mientras arrancaba cableado de un poste de luz en el municipio de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo su vinculación a proceso por el delito de robo simple, luego de que elementos de la Policía Estatal lo sorprendieran retirando el cable del poste.
Durante la intervención, los uniformados le localizaron entre sus pertenencias un tubo metálico, presuntamente empleado para cometer el ilícito. Personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigación del Delito reunió después los datos de prueba que se presentaron ante la autoridad judicial.
En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por robo simple. La medida cautelar de prisión preventiva se sustentó en los diversos antecedentes registrales que acumula. El juzgador fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.
El caso se suma a otras vinculaciones recientes por robo a comercio y robo a vivienda en la capital, donde la reincidencia ha pesado en las resoluciones judiciales. Días atrás, la misma Fiscalía consiguió prisión preventiva en un caso de robo en Huimilpan.
Concluido el mes de investigación complementaria, el Ministerio Público deberá definir si el caso avanza a la siguiente etapa procesal.