Encarcelan a presunto ladrón de cableado de un poste en Querétaro

Un juez le impuso prisión preventiva por sus antecedentes, luego de que fue sorprendido con un tubo metálico durante la detención.

Cableado eléctrico colgando de un poste de luz intervenido por robo en una calle del municipio de Querétaro.

El imputado fue sorprendido mientras arrancaba el cableado de un poste de luz en el municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- Un juez impuso prisión preventiva a Edwin Omar "N", detenido mientras arrancaba cableado de un poste de luz en el municipio de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo su vinculación a proceso por el delito de robo simple, luego de que elementos de la Policía Estatal lo sorprendieran retirando el cable del poste.

Durante la intervención, los uniformados le localizaron entre sus pertenencias un tubo metálico, presuntamente empleado para cometer el ilícito. Personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigación del Delito reunió después los datos de prueba que se presentaron ante la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por robo simple. La medida cautelar de prisión preventiva se sustentó en los diversos antecedentes registrales que acumula. El juzgador fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

El caso se suma a otras vinculaciones recientes por robo a comercio y robo a vivienda en la capital, donde la reincidencia ha pesado en las resoluciones judiciales. Días atrás, la misma Fiscalía consiguió prisión preventiva en un caso de robo en Huimilpan.

Concluido el mes de investigación complementaria, el Ministerio Público deberá definir si el caso avanza a la siguiente etapa procesal.

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