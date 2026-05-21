Vinculan a proceso a Ángel Carmelo "N" por robo a vivienda en Querétaro

Juez impone prisión preventiva justificada y otorga un mes para la investigación complementaria.

Imputado vinculado a proceso por robo a casa habitación en Querétaro tras orden de aprehensión cumplimentada por Fiscalía estatal

Agentes de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron la orden de aprehensión el 24 de abril de 2026 en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de mayo de 2026. —Ángel Carmelo "N" permanece tras las rejas luego de que un juez de Control lo vinculara a proceso por el delito de robo a casa habitación cometido en el municipio de Querétaro, en una audiencia derivada de la orden de aprehensión que la Policía de Investigación del Delito cumplimentó el 24 de abril pasado.

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó un mes a la Fiscalía General del Estado para concluir la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado ingresó al domicilio de la ofendida y sustrajo diversos objetos. Los actos de investigación que se realizaron permitieron al Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión que dio paso a la captura.

La carpeta se suma a otras vinculaciones recientes por Fraccionamiento Altozano y zonas residenciales de la capital queretana.

Durante la audiencia inicial, la jueza calificó de legal la detención y consideró suficientes los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público para acreditar el delito.

La medida cautelar más restrictiva se impuso por cautela procesal, según informó la dependencia. En enero pasado, la misma autoridad ministerial obtuvo una vinculación similar en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

La Fiscalía no precisó la colonia donde se cometió el ilícito, los objetos sustraídos ni el valor estimado del daño patrimonial. Durante el mes de investigación complementaria, el imputado permanecerá recluido mientras los agentes ministeriales integran elementos adicionales con miras a formular acusación formal, en línea con procesos previos por casa habitación San Juan del Río.

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