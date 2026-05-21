Vinculan a proceso a Ángel Carmelo "N" por robo a vivienda en Querétaro

Querétaro, 21 de mayo de 2026. —Ángel Carmelo "N" permanece tras las rejas luego de que un juez de Control lo vinculara a proceso por el delito de robo a casa habitación cometido en el municipio de Querétaro, en una audiencia derivada de la orden de aprehensión que la Policía de Investigación del Delito cumplimentó el 24 de abril pasado.
La autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó un mes a la Fiscalía General del Estado para concluir la investigación complementaria.
De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado ingresó al domicilio de la ofendida y sustrajo diversos objetos. Los actos de investigación que se realizaron permitieron al Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión que dio paso a la captura.
La carpeta se suma a otras vinculaciones recientes por Fraccionamiento Altozano y zonas residenciales de la capital queretana.
Durante la audiencia inicial, la jueza calificó de legal la detención y consideró suficientes los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público para acreditar el delito.
La medida cautelar más restrictiva se impuso por cautela procesal, según informó la dependencia. En enero pasado, la misma autoridad ministerial obtuvo una vinculación similar en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
La Fiscalía no precisó la colonia donde se cometió el ilícito, los objetos sustraídos ni el valor estimado del daño patrimonial. Durante el mes de investigación complementaria, el imputado permanecerá recluido mientras los agentes ministeriales integran elementos adicionales con miras a formular acusación formal, en línea con procesos previos por casa habitación San Juan del Río.