Querétaro, 21 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro vinculó a proceso a un hombre por el delito de robo específico en un establecimiento comercial. El imputado sustrajo diversos artículos de una tienda de autoservicio el 10 de enero de 2026, los ocultó en una mochila y salió sin pagar. La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y otorgó dos meses para la investigación complementaria, informó la dependencia estatal.
La detención ocurrió en flagrancia cuando empleados del comercio advirtieron la conducta y solicitaron apoyo de elementos de la Policía Estatal. El hombre intentó salir del establecimiento por el área de autocobro sin efectuar el pago correspondiente por los productos que portaba en su mochila. Los agentes lo aseguraron en el lugar de los hechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
La audiencia inicial se realizó el 12 de enero de 2026 en un juzgado del distrito judicial de Querétaro. Durante la diligencia, el juez de control calificó como legal la detención del imputado al verificar que se cumplieron los requisitos constitucionales. La autoridad judicial resolvió vincular a proceso al detenido por existir datos que establecen la probable comisión del delito y su participación en los hechos.
Como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva justificada al considerar que existen elementos para presumir que el imputado podría sustraerse del proceso o representar un riesgo. Además, otorgó un plazo de dos meses para que la Fiscalía complete la investigación complementaria y recabe las pruebas necesarias antes de la formulación de acusación o el cierre de la carpeta.