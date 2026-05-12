Un mes con foco de aguas negras frente a SAGARPA en Querétaro Capital

Servicios Públicos municipales acudirá al punto donde vecinos denuncian descarga irregular desde hace 30 días.

Puente peatonal entre Plaza de Toros y SAGARPA sobre avenida Constituyentes en Querétaro Capital

Servicios Públicos municipales acudirá al punto donde vecinos denuncian descarga de aguas negras desde hace un mes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —El puente peatonal que conecta la Plaza de Toros con la SAGARPA, sobre avenida Constituyentes, acumula prácticamente un mes con un foco visible de aguas negras. Vecinos del entorno han denunciado la descarga por canales convencionales sin recibir respuesta.

El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, reconoció este martes que no contaba con el reporte e instruyó a Servicios Públicos municipales acudir de inmediato al punto.

El presidente municipal anticipó dos escenarios al evaluar competencia institucional: que la descarga corresponda a la Comisión Estatal de Aguas o que recaiga sobre el municipio. La inspección técnica que ordenó este martes definirá quién absorbe la corrección y bajo qué procedimiento administrativo se atenderá.

Macías Olvera abrió la puerta a sanción contra el responsable directo. El alcalde advirtió que si la descarga resulta irregular, la Secretaría de Gobierno procederá a la clausura del establecimiento o instalación que esté vertiendo aguas residuales sin permiso. La amenaza administrativa quedó como respuesta directa a la pregunta planteada en la conferencia de prensa.

Una denuncia vecinal sostenida durante un mes

La queja se reactivó este martes durante el ejercicio de prensa, cuando reporteros plantearon al alcalde la presencia del foco infeccioso sobre Constituyentes. El presidente municipal aclaró que la denuncia no había llegado a su escritorio, situación que abre una segunda interrogante sobre la ruta de las quejas vecinales en la dependencia que las recibe.

¿Quién responde por la descarga irregular?

La inspección de Servicios Públicos definirá el origen de la descarga y si proviene de un drenaje doméstico, comercial o de infraestructura mayor. Una vez determinada la responsabilidad, el procedimiento administrativo correrá por la vía municipal o por la coordinación con la dependencia estatal, dependiendo del tipo de vertimiento detectado.

El Plan Orden del gobierno municipal contempla acciones correctivas para descargas irregulares en zonas urbanas de alta circulación como Constituyentes.

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