Querétaro, 12 de mayo de 2026. —El puente peatonal que conecta la Plaza de Toros con la SAGARPA, sobre avenida Constituyentes, acumula prácticamente un mes con un foco visible de aguas negras. Vecinos del entorno han denunciado la descarga por canales convencionales sin recibir respuesta.
El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, reconoció este martes que no contaba con el reporte e instruyó a Servicios Públicos municipales acudir de inmediato al punto.
El presidente municipal anticipó dos escenarios al evaluar competencia institucional: que la descarga corresponda a la Comisión Estatal de Aguas o que recaiga sobre el municipio. La inspección técnica que ordenó este martes definirá quién absorbe la corrección y bajo qué procedimiento administrativo se atenderá.
Macías Olvera abrió la puerta a sanción contra el responsable directo. El alcalde advirtió que si la descarga resulta irregular, la Secretaría de Gobierno procederá a la clausura del establecimiento o instalación que esté vertiendo aguas residuales sin permiso. La amenaza administrativa quedó como respuesta directa a la pregunta planteada en la conferencia de prensa.
Una denuncia vecinal sostenida durante un mes
La queja se reactivó este martes durante el ejercicio de prensa, cuando reporteros plantearon al alcalde la presencia del foco infeccioso sobre Constituyentes. El presidente municipal aclaró que la denuncia no había llegado a su escritorio, situación que abre una segunda interrogante sobre la ruta de las quejas vecinales en la dependencia que las recibe.
¿Quién responde por la descarga irregular?
La inspección de Servicios Públicos definirá el origen de la descarga y si proviene de un drenaje doméstico, comercial o de infraestructura mayor. Una vez determinada la responsabilidad, el procedimiento administrativo correrá por la vía municipal o por la coordinación con la dependencia estatal, dependiendo del tipo de vertimiento detectado.
El Plan Orden del gobierno municipal contempla acciones correctivas para descargas irregulares en zonas urbanas de alta circulación como Constituyentes.