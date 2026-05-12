Iniciativa ciudadana lleva regulación de pirotecnia rumbo al Cabildo de Querétaro

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Mil 500 firmas. Esa es la meta de una iniciativa ciudadana para llevar la regulación de la pirotecnia al Cabildo del municipio de Querétaro.
El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, confirmó este martes que la propuesta tendrá audiencia en su administración, aunque adelantó que escuchará también a las agrupaciones religiosas y de fiestas patronales que ya se han manifestado en sentido opuesto durante los últimos meses.
"Hay que escuchar absolutamente todas las posturas", afirmó Macías Olvera. El alcalde encuadró el debate como una decisión que requiere mesa amplia: agrupaciones religiosas, organizadores de fiestas patronales y tradicionales del municipio, vecinos directamente afectados por el ruido y los riesgos del manejo doméstico de artificios pirotécnicos.
El presidente municipal marcó un límite competencial que pesa sobre cualquier eventual modificación. La materia depende parcialmente de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ordenamiento que regula uso, manejo y comercialización de productos pirotécnicos en todo el país. Cualquier reglamento municipal absoluto colisionaría con la concurrencia federal.
"El municipio tiene que estar a la normatividad federal para este tipo de cambios", precisó Macías Olvera. Con esa frase, el alcalde redujo el margen de maniobra que tendría un eventual acuerdo de Cabildo si los promotores de la iniciativa no consideran la concurrencia con la autoridad federal correspondiente.
Qué pueden hacer y qué no los regidores capitalinos
El Cabildo de Querétaro Capital puede emitir reglamento de espectáculos y eventos públicos en su jurisdicción municipal, pero la pólvora, los explosivos y los artificios pirotécnicos en sentido amplio están bajo control federal.
La administración municipal ha mostrado en años recientes una postura de apertura al uso regulado de pirotecnia en eventos institucionales, criterio que el propio alcalde defendió tras el espectáculo del tricentenario del Acueducto.
¿Qué pasa si los promotores reúnen las mil 500 firmas?
El paquete de firmas, una vez entregado, tendría que ser turnado a la Secretaría del Ayuntamiento para su análisis y eventual discusión en sesión de Cabildo.
El Plan Orden del gobierno municipal ha incorporado canales formales para iniciativas ciudadanas, esquema bajo el que correría la propuesta. La regulación municipal actual no contempla prohibiciones absolutas sobre pirotecnia.