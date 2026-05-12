Iniciativa ciudadana lleva regulación de pirotecnia rumbo al Cabildo de Querétaro

Macías Olvera escuchará la propuesta pero recuerda la competencia federal sobre explosivos.

Alcalde Felifer Macías Olvera durante conferencia de prensa sobre regulación de pirotecnia en Querétaro Capital

El alcalde recordó que parte de la regulación depende de la Ley Federal de Armas y Explosivos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Mil 500 firmas. Esa es la meta de una iniciativa ciudadana para llevar la regulación de la pirotecnia al Cabildo del municipio de Querétaro.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, confirmó este martes que la propuesta tendrá audiencia en su administración, aunque adelantó que escuchará también a las agrupaciones religiosas y de fiestas patronales que ya se han manifestado en sentido opuesto durante los últimos meses.

"Hay que escuchar absolutamente todas las posturas", afirmó Macías Olvera. El alcalde encuadró el debate como una decisión que requiere mesa amplia: agrupaciones religiosas, organizadores de fiestas patronales y tradicionales del municipio, vecinos directamente afectados por el ruido y los riesgos del manejo doméstico de artificios pirotécnicos.

El presidente municipal marcó un límite competencial que pesa sobre cualquier eventual modificación. La materia depende parcialmente de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ordenamiento que regula uso, manejo y comercialización de productos pirotécnicos en todo el país. Cualquier reglamento municipal absoluto colisionaría con la concurrencia federal.

"El municipio tiene que estar a la normatividad federal para este tipo de cambios", precisó Macías Olvera. Con esa frase, el alcalde redujo el margen de maniobra que tendría un eventual acuerdo de Cabildo si los promotores de la iniciativa no consideran la concurrencia con la autoridad federal correspondiente.

Qué pueden hacer y qué no los regidores capitalinos

El Cabildo de Querétaro Capital puede emitir reglamento de espectáculos y eventos públicos en su jurisdicción municipal, pero la pólvora, los explosivos y los artificios pirotécnicos en sentido amplio están bajo control federal.

La administración municipal ha mostrado en años recientes una postura de apertura al uso regulado de pirotecnia en eventos institucionales, criterio que el propio alcalde defendió tras el espectáculo del tricentenario del Acueducto.

¿Qué pasa si los promotores reúnen las mil 500 firmas?

El paquete de firmas, una vez entregado, tendría que ser turnado a la Secretaría del Ayuntamiento para su análisis y eventual discusión en sesión de Cabildo.

El Plan Orden del gobierno municipal ha incorporado canales formales para iniciativas ciudadanas, esquema bajo el que correría la propuesta. La regulación municipal actual no contempla prohibiciones absolutas sobre pirotecnia.

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