Querétaro, 28 de abril de 2025. — El espectáculo con el que el Municipio de Querétaro conmemoró los 300 años de la Calzada de los Arcos podría dejar de ser un evento único.
El alcalde Felifer Macías Olvera abrió la puerta a convertirlo en una celebración permanente después de que la noche del sábado pasado congregó a más de 20 mil personas en la avenida y sus calles perpendiculares, sin un solo incidente de seguridad y sin afectación registrada a ningún animal en el entorno.
"Yo creo que lo que pasó el sábado sí puede ser el partesaguas de eventos similares, donde la gente se apropia de espacios públicos con expresiones artísticas y culturales", señaló el funcionario.
El alcalde reconoció que el resultado superó sus expectativas. "Nunca esperamos el nivel de impacto y éxito que iba a ser este evento", admitió.
Informó que el costo de los artistas que participaron en los escenarios superó el millón y medio de pesos, aunque precisó que los detalles logísticos completos serán desglosados por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Administración municipal. Un elemento que destacó de forma explícita: todos los artistas fueron queretanos, sin excepción.
La administración ejecutó una campaña de socialización previa en colonias aledañas para informar del tramo de pirotecnia —entre siete y ocho minutos— lo que, según Macías Olvera, permitió que los vecinos resguardaran a sus mascotas durante el espectáculo.
Al cierre del evento no se localizó un solo registro de animal perjudicado. En paralelo, la Calzada quedó completamente limpia en la madrugada del domingo, una vez concluidas las labores de retiro de materiales.
Felifer Macías defiende la pirotecnia y habla de regulación en Querétaro
Sobre las críticas al uso de pirotecnia en un espacio urbano de alta densidad, el alcalde encuadró el debate en términos normativos. Sostuvo que su gobierno siempre opera dentro del marco legal y que cualquier decisión futura sobre este tipo de elementos debe privilegiar tanto a las familias como la protección del medio ambiente y los animales.
"Todas las opciones son viables", afirmó, sin descartar alternativas tecnológicas para próximas ediciones. La regulación municipal de espectáculos en Querétaro no ha sido modificada tras el evento.
El balance de seguridad fue el que el alcalde subrayó con mayor énfasis: más de 21 mil personas convivieron en la vía pública sin que se registrara un solo accidente, lo que atribuyó a la organización del operativo y a la cultura cívica de los asistentes queretanos.
Macías Olvera no fijó fecha ni compromiso formal para una segunda edición, pero sí dejó abierta la posibilidad de que la celebración del sábado marque un modelo a replicar.
Los costos logísticos completos del evento permanecen pendientes de desglose oficial por parte de las secretarías municipales.