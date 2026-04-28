Felifer Macías busca hacer permanente el espectáculo de los Arcos en Querétaro

El alcalde capitalino defiende uso de pirotecnia y anuncia que el evento podría convertirse en referente cultural anual.

El alcalde Felifer Macías Olvera durante el espectáculo de los 300 años de la Calzada de los Arcos en Querétaro capital, con más de 20 mil asistentes en la vía pública

El alcalde Felifer Macías Olvera planteó convertir el espectáculo de los Arcos en evento permanente; todos los artistas del sábado fueron queretanos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de abril de 2025. — El espectáculo con el que el Municipio de Querétaro conmemoró los 300 años de la Calzada de los Arcos podría dejar de ser un evento único.

El alcalde Felifer Macías Olvera abrió la puerta a convertirlo en una celebración permanente después de que la noche del sábado pasado congregó a más de 20 mil personas en la avenida y sus calles perpendiculares, sin un solo incidente de seguridad y sin afectación registrada a ningún animal en el entorno.

"Yo creo que lo que pasó el sábado sí puede ser el partesaguas de eventos similares, donde la gente se apropia de espacios públicos con expresiones artísticas y culturales", señaló el funcionario.

El alcalde reconoció que el resultado superó sus expectativas. "Nunca esperamos el nivel de impacto y éxito que iba a ser este evento", admitió.

Informó que el costo de los artistas que participaron en los escenarios superó el millón y medio de pesos, aunque precisó que los detalles logísticos completos serán desglosados por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Administración municipal. Un elemento que destacó de forma explícita: todos los artistas fueron queretanos, sin excepción.

La administración ejecutó una campaña de socialización previa en colonias aledañas para informar del tramo de pirotecnia —entre siete y ocho minutos— lo que, según Macías Olvera, permitió que los vecinos resguardaran a sus mascotas durante el espectáculo.

Al cierre del evento no se localizó un solo registro de animal perjudicado. En paralelo, la Calzada quedó completamente limpia en la madrugada del domingo, una vez concluidas las labores de retiro de materiales.

Felifer Macías defiende la pirotecnia y habla de regulación en Querétaro

Sobre las críticas al uso de pirotecnia en un espacio urbano de alta densidad, el alcalde encuadró el debate en términos normativos. Sostuvo que su gobierno siempre opera dentro del marco legal y que cualquier decisión futura sobre este tipo de elementos debe privilegiar tanto a las familias como la protección del medio ambiente y los animales.

"Todas las opciones son viables", afirmó, sin descartar alternativas tecnológicas para próximas ediciones. La regulación municipal de espectáculos en Querétaro no ha sido modificada tras el evento.

El balance de seguridad fue el que el alcalde subrayó con mayor énfasis: más de 21 mil personas convivieron en la vía pública sin que se registrara un solo accidente, lo que atribuyó a la organización del operativo y a la cultura cívica de los asistentes queretanos.

Macías Olvera no fijó fecha ni compromiso formal para una segunda edición, pero sí dejó abierta la posibilidad de que la celebración del sábado marque un modelo a replicar.

Los costos logísticos completos del evento permanecen pendientes de desglose oficial por parte de las secretarías municipales.

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