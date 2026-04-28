Durante la supervisión, Cabrera Valencia constató que Loma Alta registraba presencia de basura en algunas esquinas —"a mí me dicen que está mal ya el interior", señaló el alcalde— por lo que el equipo atendió los puntos conforme avanzaba el recorrido.

Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizan barrido fino en Avenida Universidad, tramo hacia Valle Dorado. rotativo.com.mx

El mandatario destacó como experimento urbano una zona a la altura de Avenida del Ferrocarril, cerca del puente de fierro, donde hace mes y medio dejaron la zona impecable y hasta este lunes se mantiene relativamente limpia. "Quiere decir que cuando nosotros pasamos y lo dejamos impecable, ese trabajo está dando resultado", afirmó.

El secretario Mora Rico explicó que las brigadas ya no trabajan mediante bombardeos puntuales sino por sectores programados, con mayor contacto con presidentes de colonos y delegados para anticipar cuándo llegará cada visita.

El funcionario reconoció que no es posible estar en todas las colonias cada semana, por lo que hizo un llamado a los vecinos a mantener lo limpio durante los intervalos entre recorridos.

Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizan barrido fino en Avenida Universidad, tramo hacia Valle Dorado. rotativo.com.mx

Las cuadrillas que este lunes operaban en la zona incluyeron al equipo de imagen urbana, encargado de la poda de árboles para liberar banquetas, y al de barrido fino en la zona oriente, que desde Puentes Solares va cubriendo tramo a tramo hasta Valle Dorado.

Lomalta, Loma Seca y Loma Dorada, próximas en la ruta

Además de los trabajos en Avenida Universidad y el corredor hacia Valle Dorado, el recorrido incluyó la detección de grafiti ya atendido en un fraccionamiento de la zona, además de la verificación del alumbrado público.

Cabrera Valencia destacó avances en la glorieta de Las Garzas y en el área del Panteón 3, donde señaló que faltan detalles en las jardineras antes de dar por terminado el trabajo.

Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizan barrido fino en Avenida Universidad, tramo hacia Valle Dorado. rotativo.com.mx

El alcalde pidió específicamente reforzar el riego de plantas en el área del puente histórico sobre la Panamericana, donde pequeñas especies se recuperan sobre las piedras del talud.

Loma Seca y Loma Dorada quedaron en agenda para la siguiente etapa del recorrido, tras una solicitud vecinal recibida durante la supervisión.

Mora Rico confirmó que el municipio también atiende drenes pluviales y rejillas como parte del trabajo preventivo de cara a la temporada de lluvias, en línea con las acciones de desazolve de ocho drenes en colonias del oriente que la dependencia reportó a mediados de abril.

La Secretaría de Servicios Públicos no precisó el número total de trabajadores movilizados este lunes ni el número de colonias incluidas en la programación semanal vigente.





Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizan barrido fino en Avenida Universidad, tramo hacia Valle Dorado. rotativo.com.mx

¿Con qué frecuencia pasan las brigadas de limpieza por mi colonia en San Juan del Río?

Mora Rico indicó que el esquema actual opera por sectores con una programación rotativa semanal. Los vecinos pueden conocer cuándo corresponde su colonia contactando al presidente de colono o delegado de su zona, que tiene comunicación directa con la dependencia.

La cobertura municipal de recolección de basura en San Juan del Río llegó al 95% al cierre del primer informe de gobierno de Cabrera Valencia, con 54 rutas operativas frente a las 34 con que arrancó la administración.

El recorrido de este lunes continuó hacia las haciendas y los valles dorados. Cabrera Valencia convocó a los vecinos a recorrer sus propias colonias cualquier domingo para constatar el estado de las avenidas principales, que generalmente amanecen limpias tras el trabajo de las brigadas.