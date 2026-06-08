Vía Recreativa en Los Arcos congrega a más de 1,600 personas en Querétaro

La edición especial por el Día Mundial de la Bicicleta superó por mucho la asistencia que registra la sede del Cerro de las Campanas.

Cientos de familias y ciclistas circulan sobre la Calzada de los Arcos durante la Vía Recreativa en Querétaro.

Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- Más de 1,600 personas tomaron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa que el Municipio de Querétaro realizó en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.

La actividad formó parte de la 5ª Jornada Estatal de la Bicicleta, impulsada por la sociedad civil organizada con apoyo de la Secretaría de Movilidad. El presidente municipal, Felifer Macías, enmarcó la jornada en una apuesta por la micromovilidad y la recuperación del espacio público.

"Primero el peatón, luego los ciclistas y hasta después al transporte privado", expresó el alcalde, quien resumió la mañana con una frase: "las familias se apoderan de los Arcos".

Cientos de familias y ciclistas circulan sobre la Calzada de los Arcos durante la V\u00eda Recreativa en Quer\u00e9taro. Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Cuántas personas asistieron a la Vía Recreativa en Los Arcos?

La convocatoria reunió a más de 1,600 asistentes sobre el tramo comprendido entre la calle Independencia y el boulevard Bernardo Quintana, cifra que rebasó por mucho el promedio de 250 participantes que registra la sede habitual del Cerro de las Campanas. La vialidad permaneció libre de vehículos motorizados de las 7:00 a las 12:00 horas.

El ejercicio se suma al historial de iniciativas ciclistas del municipio, entre ellas el proyecto de bicivía recreativa sobre Bernardo Quintana que continúa en pausa.

Cientos de familias y ciclistas circulan sobre la Calzada de los Arcos durante la V\u00eda Recreativa en Quer\u00e9taro. Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Qué actividades hubo en la Vía Recreativa?

Además del préstamo gratuito de bicicletas, el programa incluyó juegos didácticos, recorridos en bicioruga y la elaboración de una Bici Monumental. La Rodada Masita Crítica, dirigida a niñas y niños, cerró el bloque de actividades.

Felifer Macías ubicó la edición como parte del modelo de ciudad que promueve su administración. "Le apostamos a la micromovilidad", afirmó al describir el orden de prioridades entre peatón, ciclista y automovilista.

Cientos de familias y ciclistas circulan sobre la Calzada de los Arcos durante la V\u00eda Recreativa en Quer\u00e9taro. Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

Para ordenar el desarrollo de la mañana se implementó un operativo coordinado con la Guardia Vial y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. La circulación quedó restablecida en su totalidad a la 1:00 de la tarde.

El interés por la sede de Los Arcos se inscribe en una agenda de movilidad que el municipio ha empujado en distintos frentes, desde los bonos transporte hasta el refrendo de la Tarifa Unidos en el sistema Qrobús.

Cientos de familias y ciclistas circulan sobre la Calzada de los Arcos durante la V\u00eda Recreativa en Quer\u00e9taro. Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

Con la avenida reabierta al tráfico, la jornada dejó a Los Arcos como el escenario de mayor convocatoria que ha tenido la Vía Recreativa en la capital.

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