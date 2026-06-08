Vía Recreativa en Los Arcos congrega a más de 1,600 personas en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- Más de 1,600 personas tomaron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa que el Municipio de Querétaro realizó en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.

La actividad formó parte de la 5ª Jornada Estatal de la Bicicleta, impulsada por la sociedad civil organizada con apoyo de la Secretaría de Movilidad. El presidente municipal, Felifer Macías, enmarcó la jornada en una apuesta por la micromovilidad y la recuperación del espacio público.

"Primero el peatón, luego los ciclistas y hasta después al transporte privado", expresó el alcalde, quien resumió la mañana con una frase: "las familias se apoderan de los Arcos".

Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Cuántas personas asistieron a la Vía Recreativa en Los Arcos?

La convocatoria reunió a más de 1,600 asistentes sobre el tramo comprendido entre la calle Independencia y el boulevard Bernardo Quintana, cifra que rebasó por mucho el promedio de 250 participantes que registra la sede habitual del Cerro de las Campanas. La vialidad permaneció libre de vehículos motorizados de las 7:00 a las 12:00 horas.

El ejercicio se suma al historial de iniciativas ciclistas del municipio, entre ellas el proyecto de bicivía recreativa sobre Bernardo Quintana que continúa en pausa.

Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Qué actividades hubo en la Vía Recreativa?

Además del préstamo gratuito de bicicletas, el programa incluyó juegos didácticos, recorridos en bicioruga y la elaboración de una Bici Monumental. La Rodada Masita Crítica, dirigida a niñas y niños, cerró el bloque de actividades.

Felifer Macías ubicó la edición como parte del modelo de ciudad que promueve su administración. "Le apostamos a la micromovilidad", afirmó al describir el orden de prioridades entre peatón, ciclista y automovilista.

Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

Para ordenar el desarrollo de la mañana se implementó un operativo coordinado con la Guardia Vial y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. La circulación quedó restablecida en su totalidad a la 1:00 de la tarde.

El interés por la sede de Los Arcos se inscribe en una agenda de movilidad que el municipio ha empujado en distintos frentes, desde los bonos transporte hasta el refrendo de la Tarifa Unidos en el sistema Qrobús.

Cientos de ciclistas y peatones recorrieron la Calzada de los Arcos durante la edición especial de la Vía Recreativa en Querétaro. rotativo.com.mx

Con la avenida reabierta al tráfico, la jornada dejó a Los Arcos como el escenario de mayor convocatoria que ha tenido la Vía Recreativa en la capital.