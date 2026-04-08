Decía el brillante estadista Otto Von Bismarck allá en el siglo decimonónico que "La política es el arte de lo posible", sin embargo pareciera que eso no aplica para un ala de la fracción de Morena en la LXI Legislatura. Le explico brevemente, desde hace tiempo los verdaderos fundadores de Morena, como Sinuhé Piedragil, se han visto señalados (Hágame el C… Favor) como malos morenistas, por los morenistas de nómina mas no de convicciones, los cuales incluso arrebataron la coordinación de la bancada al "Grupo Fundador". Sin embargo, hasta el dicho dice que a cada capillita le llega su fiestecita y resultó que la incapacidad del grupo "Jamás" o come cuando hay, carece de legitimidad y del sentido más básico de la política, para muestra la "Reforma Judicial" donde Ernestina Godoy, pilar del área jurídica de la Presidencia de la República y mujer cercana a Claudia Sheinbaum, sacó adelante la iniciativa y logró el consenso de todos, menos de los contras de siempre. Peor tantito, fueron los que votaron en contra para que su propio compañero de Morena no ocupara la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso que dejaba Ginna Guzmán del Partido Verde.
El grupúsculo morenista de arribistas que orbita alrededor de Gilberto Herrera está desesperado, la investigación sobre la estafa que generó un quebranto a la UAQ de más de trescientos millones no ha concluido. Si no se pueden cuidar ni ellos mismos, resulta risible que busquen cuidar bajo sus alas (garras) a Claudia Díaz Gayou del Partido del Trabajo, mientras que la mancuerna Benítez-Herrera cada vez es más intrascendente en San Lázaro, tras votar en contra de la Presidenta Sheinbaum la "Ley de Aguas", pero eso no lo dicen. ¿Sabe qué tampoco le dicen? Pues que ya lo que les queda se lo apuestan a Santiago Nieto (Otro), quien ya pasó con no muy buen sabor de boca por las administraciones federales de Felipe Calderón, Enrique Peña y el propio López Obrador, que fue quien menos dudó en ponerlo de patitas en la calle a la primera. Digo las cosas como son, ¿no? Sin embargo, ese mismo grupo que ya traicionó al "Burrito" Arturo Maximiliano, también a Chema Tapia, ¿sabe a quiénes nunca apoya? Pos que come que adivina, pues a los verdaderos morenistas de base, muchos de los que se fueron a dormir a Reforma o anduvieron con su botecito, buscando recursos para el movimiento.
La seguridad pública, lo dijera el Maestro Amadeo Valladares, es más un tema de percepción que de números. Sin embargo, haciendo un comparativo, mientras las corporaciones municipales son las primeras respondientes en el ochenta y cinco por ciento de los casos, los presupuestos que reciben y los sueldos que perciben sus elementos no se aproximan siquiera a ser mínimamente dignos. Por eso resulta digno de resaltarse el esfuerzo que Chepe Guerrero, Presidente Municipal de Corregidora, está realizando a favor de los uniformados. Mire, le cuento rápido, según un ejercicio a nivel nacional de una prestigiosa consultora estadística, el municipio de Corregidora en Querétaro tiene el segundo lugar nacional en cuanto a mayor porcentaje de percepción de seguridad, solo superado por el municipio de Metepec en el Estado de México, curiosamente ambos gobernados por Acción Nacional, lo que deja en evidencia que la estrategia "Aliados" no solo busca el reconocimiento de las fuerzas policiales, también involucra a la sociedad civil. Bien por Chepe y ojalá más municipios se sumen a esta noble iniciativa.
Por cierto, si usted pone atención en los detalles, quizá haya notado que en días pasados y con motivo del día mundial sobre la concienciación sobre el autismo, los arcos de nuestra Capital fueron iluminados con un tono azul (color del TEA). No sea mal pensado, pero lo que quizá usted no sabe, y para eso estoy yo aquí para contarle sin que sea chisme, fue que Felifer Macías, el "Niño Gobernador", autorizó treinta millones de pesos para la construcción del Centro Integral de Autismo en Querétaro, siendo el quinto a nivel nacional. Dentro de sus funciones, estaría el acompañamiento, además de la detección y la aplicación de terapias, pues no olvidemos que uno de cada ciento quince niños tendría características de neurodiversidad. Al momento, en la Capital son cerca de mil quinientas personas que cuentan con un registro municipal, siendo fundamental la labor de la Señora Adriana Olvera de Macías, Presidenta del Sistema DIF Municipal. Asimismo, mención aparte merece Valeria Fernández, administradora del programa "Mil Colores", cuyo trabajo para vincular sociedad civil con la autoridad municipal sin duda ha sido fundamental para visualizar con respeto y dignidad a la comunidad autista.
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Se viene la renovación de la "Asociación Queretana de Abogados", misma que al momento preside Gerardo Bárcenas, siendo dos las planillas que al momento han mostrado interés de participar para el proceso de renovación de la Presidencia del periodo que abarcaría del 2026 al 2028, encabezadas respectivamente por el Maestro Uriel Flores Retana de "Innovación y Transformación" y por parte de "Renovaqa" el también Maestro Rogelio Estrada Pacheco. La prestigiosa Universidad de Londres será la sede plebiscitaria, donde el viernes 17 de octubre trescientos afiliados realizarán su proceso comicial. Resalta que ambas planillas gozan de amplio prestigio entre la comunidad postulante, igualmente ambas reconocen que se vive un momento histórico sin precedentes en México, por lo que sus propuestas están dirigidas a la vinculación con instituciones de nivel superior, pero también buscan dotar de herramientas a los juriscultos y a sus patrocinados. Mención aparte es que la planilla ganadora tendrá frente a sí momentos trascendentales, como la elección del Fiscal Anticorrupción y la renovación del Poder Judicial encarnado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
Durante la transmisión del prestigioso programa de "Causa Política", que tiene sus emisiones todos los martes por "Exxa", su titular Jaime Robledo y el "Patriarca de la Información" Don Sergio Arturo Venegas —porque el Maestro Pedro Pablo Tejada anda por Yucatán aprendiendo a manejar un yate o el Tren Maya o lo primero que ocurra— comentaban acerca de algunas cábalas y maldiciones de la política local. Una era que la última vez que surgió de una Alcaldía a la Gubernatura fue hace cincuenta y dos años, cuando mi amigo, el Arquitecto Antonio Calzada, fue designado abanderado al Gobierno del Estado por el PRI. Sin embargo, hay muchas otras, la de Rafael Camacho Guzmán a Fernando Ortiz Arana, quien fue advertido por el "Negro" que nunca sería Gobernador. Bueno, con el respeto de los respetables decanos y también del Maestro Tejada, ahí les dejo un par más, para que con calma los investigue, sirve que así no está de ocioso esta semana de pascua. La primera es que ningún funcionario de la administración precedente ha llegado a ser Gobernador; acá entre nos, cuando con mi amigo Andrés Garrido (El Buches) en "El Monje" hicimos el recuento, nos quedamos con Urquiza en pleno periodo porfiriano.
La de que Gobernador no pone a Gobernador, la rompió Pancho Domínguez con Mauricio Kuri, aunque acá entre nos, Mariano Palacios impuso a Enrique Burgos, pero seguramente usted está demasiado joven para recordarlo. Pero hoy la cábala estará sobre si Senador es sinónimo de Gobernador. Bety Robles está puesta, teniendo muy amplias posibilidades dentro de Morena, mientras en el otro lado de la moneda, Agustín Dorantes (Senador) representa la opción más débil, muy detrás de Felifer (Alcalde), Luis Bernardo Nava (Gabinete) y de Chepe Guerrero (Alcalde). La Diputación Federal también ha proporcionado inquilinos al Palacio de la Corregidora, lo que les da posibilidades a Ricardo Astudillo, con gran abolengo con su Cuatro "T" a la queretana; Luis Humberto Fernández, últimamente muy socorrido por los neomorenistas en una campaña negra en su contra, orquestada desde la propia legislatura local; mientras que Gilberto Herrera quisiera verse en "el otro reclusorio" que no fuera el Norte, donde tiene pendiente su proceso. Restaría Santiago Nieto, sin ningún antecedente memorable.
Así, siendo muy pero muy generosos, lo más cercano al caso de Santiago Nieto, actual titular del IMPI, sería Agapito Pozo, quien de ocupar la titularidad de la SCJN saltó a la Gubernatura, para retornar a un segundo periodo del máximo tribunal. Lodo de otros tiempos, diría mi compa Ezequiel Martínez… ¡Qué país!
PD. Vaya desmadre que se traen en San Juan con lo de los derechos de vía del Tren México-Querétaro, que con el 9% de avance ya traen un sobrecosto del 20%. ¿Y los ejidatarios apá?
PD 2. El Regidor de Cadereyta y cercano a la candidateable a la Gubernatura por Morena, Astrid Ortega, denunció a la mafia de los "Grulleros" que controlan las infracciones con los policías de Tránsito de al menos siete municipios. Eso sí que es valor.
Marcos 16:6
No se asusten —dijo—, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí; miren el lugar donde lo pusieron.