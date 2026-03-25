Antes en Querétaro los informes de los Procuradores y posteriormente Fiscales solían durar menos de dos cuartos de hora. Hoy el Fiscal Víctor Antonio de Jesús Rodríguez, en su primer informe actual de actividades, no solamente contó con una nutrida asistencia que incluyó universidades, barras de abogados y colegios, también organizaciones de la sociedad civil, sino también con el respaldo de los representantes de los poderes estatales, como la diputada Gina Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura; el doctor Braulio Guerra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; además de la presencia del secretario de Gobierno, Eric Gudiño, y del propio gobernador Mauricio Kuri, quienes estuvieron a pleno sol del crepúsculo, además de representantes de las fuerzas de seguridad y de la Zona Militar. Un informe sobrio, sin triunfalismos pero con datos positivos, como la baja de índices delictivos, y el dato de que del 92% de vinculaciones a proceso, casi en su totalidad concluyeron en sentencias.
Pero quizá la mejor noticia es que un delito que es un flagelo a nivel nacional y en muchos estados vecinos, como el secuestro, se abatió prácticamente a cero. Durante su mensaje final, reconoció todo el respaldo interinstitucional y de diferentes ámbitos de gobierno, creando un blindaje a favor de los queretanos: "La seguridad no depende de una sola persona, depende de la colaboración institucional, de sinergia", remató. Desde esta nada humilde columna, nuestro merecido reconocimiento al Fiscal y sus colaboradores. Previamente, por la mañana, se aprobó en el Ayuntamiento de Querétaro un compromiso del "Niño Gobernador": la creación de la octava delegación de la capital, que llevará a partir del primero de enero de 2027 el nombre de María Justa Aldama, heroína del movimiento de independencia. Acción que beneficia directamente a Jurica, Juriquilla, El Nabo, El Salitre, Mompaní, San Isidro, entre otras. Basta recordar que la última modificación territorial data de hace 31 años; sin embargo, el crecimiento de la población generó asimetrías en las distintas delegaciones, lo que impedía prestar servicios públicos de manera adecuada.
Los integrantes de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, presidida por Alejandro Paredes, saben que detrás del éxito de nuestra entidad como el mejor destino turístico no playero están, como pilar, los prestadores de servicios. Precisamente para seguir manteniendo a Querétaro en los primeros lugares, sugieren algunas medidas prácticas a las autoridades de turismo, que presiden, a nivel estatal, la muy capaz Adriana Vega Vázquez Mellado, y en el ámbito municipal, la siempre entusiasta Mariana Ortiz. Por ejemplo, que se amplíen los horarios de estacionamientos públicos al menos de jueves a sábado para incentivar la vida turística del Centro Histórico; también la implementación de monedas de puntos en los establecimientos afiliados, sean de cualquier giro; la contención del ambulantaje desmedido; pero también la petición a Felifer de mayor presencia preventiva por parte de la guardia cívica y la policía municipal; igualmente que se haga una revisión equitativa de las tarifas de recolección de basura, pues algunos negocios tuvieron un incremento real de hasta el cien por ciento.
La marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, quien también es representante por el Partido Popular en la Asamblea de Diputados en España, estuvo presente este lunes en el Club de Industriales de Querétaro. Fue un magnífico anfitrión Alejandro Maccise, quien contó además con una gran cantidad de socios y la presencia de importantes personalidades de distintos ámbitos de la vida pública, como la diputada Juliana Hernández Quintanar, Alfredo Botello Montes, coordinador de asesores del Gobierno del Estado, y también el líder naranja en la capital, Armando Rivera, quien fue muy solicitado por los medios de comunicación. El tema que expuso Cayetana fue de sumo interés: los retos que enfrenta la democracia de América Latina. Al ser cuestionada por el de la voz sobre la necesidad de una disculpa de España a México, no por lo sucedido hace cinco siglos sino por el financiamiento ilegal de "Podemos" a "Morena" y la intromisión de Abraham Mendieta en la política mexicana, mencionó que las culpas no son colectivas ni retroactivas; el perdón que deberían dar en México es a las madres buscadoras.
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PRI, la CEA y la política queretana de la semana
La nueva víctima de la difamación del bienestar, desde el supremo Tribunal unipersonal de la República, fue Mario Calzada, quien en la Mañanera fue señalado como "huachicolero hídrico", pues supuestamente explota de manera ilegal concesiones otorgadas con fines agrícolas, sin costo. Rápidamente Mario Calzada, primo del exgobernador José "Pepe" Calzada y de la diputada emecista Tere Calzada, aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con la información necesaria, pues sus concesiones al momento están debidamente acreditadas y cuentan con permiso para uso agrícola, industrial y habitacional. Aunque quizá la tormenta que se le viene al PRI en Querétaro sea una nueva multa que supera los 18 millones de pesos, sobre todo por la falta de comprobación, lo que incluye presuntos "aviadores" y pagos injustificados. Independientemente de la sanción, lo grave es que pone en riesgo el muy mermado presupuesto partidario. Si bien ya existe una impugnación en la Sala Regional Toluca, donde la magistrada Marcela Elena Fernández realizará el proyecto de resolución pertinente, ocupan ya una limpia de gallina negra.
Al parecer, solo a base de amparos puede resolver Luis Alberto Vega Ricoy, titular de la Comisión Estatal de Aguas, peticiones de ciudadanos afectados por el mantenimiento del alcantarillado público. Si le pone un tostón en la boca a San Ramón Nonato, le platico. Bueno, ahí le va: desde mediados de febrero del año pasado, habitantes de la colonia Vista Alegre realizaron una petición a la CEA Querétaro para arreglar la tubería del viejo drenaje de la calle San Mateo Atenco —usted sabe dónde, porque hay muy cerca de ahí un puesto de tacos muy solicitado por aquellos desvelados y trasnochadores—. Pues resulta que casi un año la Comisión hizo oídos sordos a la petición de los vecinos, quienes se inundaban en sus domicilios y negocios de aguas negras, y no precisamente en temporada de lluvias. Fue hasta que un juez federal, mediante un amparo con suspensión con efectos restitutorios, ordenó al organismo realizar, sí o sí, la reparación y evitar que, por desacato, Vega Ricoy fuera multado y destituido. Como diría cierto cantautor juarense: ¿pero qué necesidad?
¿Qué significa la foto de Anaya con el joven Domínguez para el PAN en Querétaro?
El día de ayer circuló en las redes sociales una fotografía donde aparecen muy sonrientes, posando juntos y abrazados, el senador panista Ricardo Anaya y Pancho Domínguez. Sí, así como lo leyó, pero no es el Francisco Domínguez que imagina, sino el joven Francisco Domínguez Castro, quien, por lo visto, tiene al menos mejor oficio político que su progenitor, más dedicado últimamente a ser factor de desunidad en el PAN y crítico acérrimo e irreconciliable del "Cerillo" Ricardo Anaya. Sin embargo, el mensaje es muy sano y oportuno dentro del panismo, pues en pocos días comienza la auscultación donde Luis Bernardo Nava y el edil capitalino, según sondeos de empresas de medición, llevan la ventaja en la mayoría de las métricas.
PD El diputado federal del Partido Verde y único seguro para el proceso de la Cuarta Transformación, Ricardo Astudillo, anduvo promoviendo en Menchaca actividades deportivas y de concientización ecológica. La Cuarta Transformación a la queretana avanza firme.
PD2 La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, Ginna Guzmán, nos confió que hay consensos y diálogo suficiente para que transite la nueva ley electoral, y también para que la reforma judicial sea aprobada pasado mañana.