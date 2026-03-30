Corregidora, 30 de marzo de 2026. — Una inversión superior a los 100 millones de dólares y la promesa de 360 empleos directos marcan el arranque de la segunda tienda de Costco en Querétaro, cuya primera piedra fue colocada este lunes en el municipio de Corregidora.

El complejo comercial abarcará cerca de 70 mil metros cuadrados, con un piso de venta de 15 mil metros cuadrados, más de 700 cajones de estacionamiento y una estación de servicio integrada al desarrollo.

La cadena estadounidense opera desde hace varios años su primera sucursal en la zona metropolitana, y la apertura de este segundo punto responde, según la empresa, al crecimiento sostenido de la demanda en la región.

Patricia Quiles Arteaga, directora de Bienes Raíces de Costco México, precisó que la nueva ubicación en Corregidora representa una apuesta por el potencial comercial del corredor queretano.

"Es una gran oportunidad para nosotros y también para la sociedad", comentó, al anticipar resultados similares a los de la primera sucursal de Costco en Querétaro.

El complejo comercial abarcará 70 mil metros cuadrados con estacionamiento para más de 700 vehículos.

El secretario de Desarrollo Económico municipal, Adolfo Colín Sánchez, enmarcó el proyecto dentro de una dinámica de crecimiento que ha caracterizado a la demarcación en los últimos años.

Corregidora, señaló, se ha posicionado como un polo que atrae capital por la confianza que genera entre los inversionistas.

En el mismo sentido, Genaro Montes Díaz, en representación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, subrayó que la llegada de la cadena refleja un entorno favorable construido con certeza jurídica, talento humano e infraestructura logística.

Costco Corregidora tendrá elementos de sostenibilidad

Montes Díaz detalló que el complejo incorporará sistemas de eficiencia energética y tratamiento de agua, un componente que diferencia a esta sucursal de desarrollos comerciales convencionales.

Más allá de las cifras de inversión, indicó, el impacto se traducirá en mayor oferta comercial, competencia de precios y dinamismo económico para las colonias aledañas al proyecto.

El complejo comercial abarcará 70 mil metros cuadrados con estacionamiento para más de 700 vehículos.

El presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, celebró la llegada de Costco y destacó que la generación de empleo en Corregidora es un eje prioritario para mejorar la calidad de vida en la demarcación.

Reconoció que el municipio cuenta con indicadores altos de escolaridad e ingreso, aunque admitió que persisten zonas con rezago que requieren atención.

La segunda tienda de Costco en Querétaro se sumará a la oferta comercial de gran formato en una zona metropolitana que ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado durante la última década.

El municipio mantiene, según las autoridades locales, una política de apertura a la inversión privada como motor de desarrollo regional.