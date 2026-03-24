Felifer Macías celebra apertura del PAN a ciudadanos rumbo a 2027 en Querétaro

El presidente municipal de Querétaro respaldó la convocatoria nacional panista y vinculó sus aspiraciones al liderazgo del gobernador.

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Felipe Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la conferencia de prensa posterior a la sesión de cabildo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de marzo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías, respaldó la convocatoria nacional del Partido Acción Nacional para abrir sus candidaturas a ciudadanos sin militancia y reconoció que su aspiración a la gubernatura en 2027 está supeditada a la decisión del gobernador Mauricio Kuri.

"Soy parte de un equipo comandado por el gobernador Kuri, por nuestro líder", afirmó al término de la sesión de cabildo de este martes.

El pronunciamiento llega tres días después de que el dirigente estatal del PAN, Martín Arango, anunciara que Querétaro replicará el mecanismo de registro digital abierto a cualquier ciudadano mediante la aplicación móvil del partido.

Arango descartó que el blanquiazul reserve espacios para figuras de la cúpula. La encuesta Destino 27, elaborada por CE Research y publicada este lunes, coloca a Macías con 58.4% de intención de voto en la interna panista frente a 22.1% de Santiago Nieto como aspirante de Morena a la gubernatura.

Macías enmarcó la apertura del PAN como un regreso a los orígenes del partido. Citó los casos de Manuel Clouthier como candidato presidencial en 1988, de Ignacio Loyola como primer gobernador panista de Querétaro proveniente de la sociedad civil organizada y del propio Kuri, a quien describió como un producto de las cúpulas empresariales de Coparmex que llegó a la gubernatura como candidato ciudadano.

Macías condiciona aspiración a resultados en Querétaro

Sin declararse formalmente precandidato, el alcalde trazó la ruta de sus aspiraciones: que su gestión al frente de la capital sea evaluada positivamente por la ciudadanía y que Kuri lo determine como perfil competitivo.

"El trabajo que yo realice como alcalde será mi carta de presentación para cualquier escenario futuro", indicó.

Un sondeo de QM Estudios de Opinión levantado del 11 al 13 de marzo arrojó que, en un escenario con candidatos específicos, Macías alcanza 46.1% de intención de voto frente a 27.6% de Nieto. Sin candidatos definidos, el PAN registra hasta 50% de preferencia contra 29% de Morena en Querétaro.

La definición del método de selección panista se espera entre junio y agosto, según adelantó el coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso local, Guillermo Vega.

El proceso contempla entrevistas, recolección de firmas y foros públicos antes de una fase final donde la competitividad será el criterio definitorio.

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