Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Once cateos ejecutados en la madrugada del jueves dejaron nueve personas detenidas en tres municipios bajo la estrategia Sinergia por Querétaro: ocho capturadas mediante órdenes de aprehensión vigentes y una más asegurada en el lugar.

Las carpetas que motivaron las diligencias apuntan a delitos de violencia familiar, abuso sexual, robo a comercio y hechos contra los animales —un perfil distinto al narcomenudeo que ha caracterizado los operativos más recientes de Sinergia en la zona metropolitana.

Personal ministerial de la Fiscalía General durante cateos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

El grueso del operativo se concentró en la capital del estado, donde ocho colonias fueron intervenidas simultáneamente: Comerciantes, Lomas de Casa Blanca, San Pedrito Peñuelas, Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto, San Francisquito, San Isidro Buenavista y El Rocío.

Dos municipios más completaron el mapa: en San Juan del Río la diligencia se realizó en la colonia El Jazmín, y en Pinal de Amoles el cateo se ejecutó en la colonia San Martín, en plena Sierra Gorda.

Personal ministerial de la Fiscalía General durante cateos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Pinal de Amoles. Municipio enclavado en la sierra queretana, fuera del radio habitual de la estrategia.

Del operativo resultó el aseguramiento de un arma blanca y diversa documentación de identidad, indicios que serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

La ausencia de narcóticos entre los aseguramientos refuerza el tipo de investigaciones involucradas: carpetas por conductas que afectan directamente la integridad de personas y animales.

Personal ministerial de la Fiscalía General durante cateos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

La Fiscalía no precisó el número de cateos ejecutados por municipio ni si las nueve personas detenidas corresponden a casos vinculados entre sí.

Sinergia extiende operativos a la Sierra Gorda

La operación estuvo encabezada por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con participación de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales de Querétaro.

El esquema de coordinación interinstitucional es la base de Sinergia, reconocida por el Congreso del estado como instancia formal del Sistema Estatal de Seguridad desde enero de 2026.

Personal ministerial de la Fiscalía General durante cateos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

La estrategia había cumplimentado ya órdenes por violación y abuso sexual en cateos previos en la capital, lo que confirma que su mandato no se limita al combate al narcomenudeo.

La llegada a Pinal de Amoles profundiza una tendencia visible desde el 20 de abril, cuando Sinergia intervino simultáneamente en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan, con lo que extendió su alcance a zonas rurales y semirurales.

El cateo en la colonia San Martín marca el punto geográfico más alejado de la zona metropolitana registrado en los despliegues públicos de la estrategia durante 2026.