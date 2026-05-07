11 cateos de Sinergia dejan 9 detenidos en Querétaro, SJR y Pinal

Fiscalía cumplimenta ocho órdenes en 11 cateos por violencia familiar y abuso sexual.

Personal ministerial ejecuta cateos Sinergia Querétaro en diligencias simultáneas en tres municipios del estado

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en diligencias de cateo coordinadas con la Fiscalía estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Once cateos ejecutados en la madrugada del jueves dejaron nueve personas detenidas en tres municipios bajo la estrategia Sinergia por Querétaro: ocho capturadas mediante órdenes de aprehensión vigentes y una más asegurada en el lugar.

Las carpetas que motivaron las diligencias apuntan a delitos de violencia familiar, abuso sexual, robo a comercio y hechos contra los animales —un perfil distinto al narcomenudeo que ha caracterizado los operativos más recientes de Sinergia en la zona metropolitana.

Personal ministerial ejecuta cateos Sinergia Quer\u00e9taro en diligencias simult\u00e1neas en tres municipios del estado Personal ministerial de la Fiscalía General durante cateos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

El grueso del operativo se concentró en la capital del estado, donde ocho colonias fueron intervenidas simultáneamente: Comerciantes, Lomas de Casa Blanca, San Pedrito Peñuelas, Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto, San Francisquito, San Isidro Buenavista y El Rocío.

Dos municipios más completaron el mapa: en San Juan del Río la diligencia se realizó en la colonia El Jazmín, y en Pinal de Amoles el cateo se ejecutó en la colonia San Martín, en plena Sierra Gorda.

Personal ministerial ejecuta cateos Sinergia Quer\u00e9taro en diligencias simult\u00e1neas en tres municipios del estado Personal ministerial de la Fiscalía General durante cateos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Pinal de Amoles. Municipio enclavado en la sierra queretana, fuera del radio habitual de la estrategia.

Del operativo resultó el aseguramiento de un arma blanca y diversa documentación de identidad, indicios que serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

La ausencia de narcóticos entre los aseguramientos refuerza el tipo de investigaciones involucradas: carpetas por conductas que afectan directamente la integridad de personas y animales.

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La Fiscalía no precisó el número de cateos ejecutados por municipio ni si las nueve personas detenidas corresponden a casos vinculados entre sí.

Sinergia extiende operativos a la Sierra Gorda

La operación estuvo encabezada por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con participación de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales de Querétaro.

El esquema de coordinación interinstitucional es la base de Sinergia, reconocida por el Congreso del estado como instancia formal del Sistema Estatal de Seguridad desde enero de 2026.

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La estrategia había cumplimentado ya órdenes por violación y abuso sexual en cateos previos en la capital, lo que confirma que su mandato no se limita al combate al narcomenudeo.

La llegada a Pinal de Amoles profundiza una tendencia visible desde el 20 de abril, cuando Sinergia intervino simultáneamente en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan, con lo que extendió su alcance a zonas rurales y semirurales.

El cateo en la colonia San Martín marca el punto geográfico más alejado de la zona metropolitana registrado en los despliegues públicos de la estrategia durante 2026.

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