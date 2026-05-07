Querétaro, 7 de mayo de 2026. — La violencia psicológica concentra el 96 por ciento de los casos de agresión atendidos en el municipio de Querétaro. Esa cifra sirvió de marco al Divergente Runway, una pasarela de moda con causa benéfica cuyos fondos irán al Centro de Asistencia Social "Carmelita Ballesteros" del SEDIF, albergue para menores en situación vulnerable en la capital queretana.

La diseñadora Aranza Coy presentó una colección inspirada en el kintsugi —la filosofía japonesa del arte de reparar lo roto resaltando sus grietas— para visibilizar el daño emocional de las relaciones marcadas por el narcisismo.

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, albergue del SEDIF para menores vulnerables. rotativo.com.mx

El SEDIF no precisó el monto obtenido ni el número de menores del CAS que recibirán beneficio directo de la recaudación.

El albergue opera desde noviembre de 2017 en la carretera federal 57, kilómetro 208.5, como uno de los centros de asistencia a infancias más modernos de la entidad.

La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

La presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, y el director general, Óscar Gómez Niembro, asistieron al evento como invitados de honor.

La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

Antes de iniciar el desfile, la conferencista y artista visual Eva Curiel Padilla tomó la palabra para señalar el peso de la violencia psicológica Querétaro en los vínculos narcisistas.

Curiel Padilla planteó la sanación en familia como vía para restaurar los daños emocionales profundos. Su diagnóstico coincide con los registros del municipio capitalino, donde esa modalidad de agresión encabeza todas las demás.





Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, albergue del SEDIF para menores vulnerables. rotativo.com.mx

Colección kintsugi recorre el quiebre emocional desde el diseño en Querétaro

Aranza Coy construyó su propuesta como un recorrido emocional. Cada pieza transita desde el quiebre hasta la reconstrucción, sin ocultar la cicatriz —exactamente como prescribe el kintsugi al unir con oro las fracturas del objeto roto, convirtiendo el daño en parte del valor.

La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

La secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta —cuya dependencia acumula 175 mil atenciones en la administración actual, 25 mil 860 de ellas por situaciones de violencia—, estuvo entre los presentes.

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, albergue del SEDIF para menores vulnerables. rotativo.com.mx

Durante la velada actuó la intérprete musical Vanessa Franco y Studio 33 ofreció un performance. También asistieron la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, y Delia Villegas Moreno, integrante del voluntariado del SEDIF.

La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

El CAS fue concebido con capacidad para 120 menores y desde su inauguración se proyecta que en un horizonte de 14 años habrá atendido a más de cuatro mil niñas, niños y adolescentes en Querétaro. El monto recaudado en el Divergente Runway no fue dado a conocer por la dependencia.