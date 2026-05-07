Pasarela kintsugi recauda fondos para menores del CAS en Querétaro

Diseñadora Aranza Coy presenta colección kintsugi; SEDIF no precisó el monto recaudado.

Pasarela Divergente Runway con causa benéfica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Querétaro, colección kintsugi de Aranza Coy

La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional.

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Kary García
Por Kary García May 07, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Querétaro, 7 de mayo de 2026. — La violencia psicológica concentra el 96 por ciento de los casos de agresión atendidos en el municipio de Querétaro. Esa cifra sirvió de marco al Divergente Runway, una pasarela de moda con causa benéfica cuyos fondos irán al Centro de Asistencia Social "Carmelita Ballesteros" del SEDIF, albergue para menores en situación vulnerable en la capital queretana.

La diseñadora Aranza Coy presentó una colección inspirada en el kintsugi —la filosofía japonesa del arte de reparar lo roto resaltando sus grietas— para visibilizar el daño emocional de las relaciones marcadas por el narcisismo.

Pasarela Divergente Runway con causa ben\u00e9fica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Quer\u00e9taro, colecci\u00f3n kintsugi de Aranza Coy Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, albergue del SEDIF para menores vulnerables. rotativo.com.mx

El SEDIF no precisó el monto obtenido ni el número de menores del CAS que recibirán beneficio directo de la recaudación.

El albergue opera desde noviembre de 2017 en la carretera federal 57, kilómetro 208.5, como uno de los centros de asistencia a infancias más modernos de la entidad.

Pasarela Divergente Runway con causa ben\u00e9fica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Quer\u00e9taro, colecci\u00f3n kintsugi de Aranza Coy La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

La presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, y el director general, Óscar Gómez Niembro, asistieron al evento como invitados de honor.

Pasarela Divergente Runway con causa ben\u00e9fica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Quer\u00e9taro, colecci\u00f3n kintsugi de Aranza Coy La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

Antes de iniciar el desfile, la conferencista y artista visual Eva Curiel Padilla tomó la palabra para señalar el peso de la violencia psicológica Querétaro en los vínculos narcisistas.

Curiel Padilla planteó la sanación en familia como vía para restaurar los daños emocionales profundos. Su diagnóstico coincide con los registros del municipio capitalino, donde esa modalidad de agresión encabeza todas las demás.


Pasarela Divergente Runway con causa ben\u00e9fica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Quer\u00e9taro, colecci\u00f3n kintsugi de Aranza Coy Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, albergue del SEDIF para menores vulnerables. rotativo.com.mx

Colección kintsugi recorre el quiebre emocional desde el diseño en Querétaro

Aranza Coy construyó su propuesta como un recorrido emocional. Cada pieza transita desde el quiebre hasta la reconstrucción, sin ocultar la cicatriz —exactamente como prescribe el kintsugi al unir con oro las fracturas del objeto roto, convirtiendo el daño en parte del valor.

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La secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta —cuya dependencia acumula 175 mil atenciones en la administración actual, 25 mil 860 de ellas por situaciones de violencia—, estuvo entre los presentes.

Pasarela Divergente Runway con causa ben\u00e9fica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Quer\u00e9taro, colecci\u00f3n kintsugi de Aranza Coy Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, albergue del SEDIF para menores vulnerables. rotativo.com.mx

Durante la velada actuó la intérprete musical Vanessa Franco y Studio 33 ofreció un performance. También asistieron la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, y Delia Villegas Moreno, integrante del voluntariado del SEDIF.

Pasarela Divergente Runway con causa ben\u00e9fica para el CAS Carmelita Ballesteros del SEDIF Quer\u00e9taro, colecci\u00f3n kintsugi de Aranza Coy La diseñadora Aranza Coy presentó su colección inspirada en el kintsugi, filosofía japonesa que celebra lo roto como parte de la identidad emocional. rotativo.com.mx

El CAS fue concebido con capacidad para 120 menores y desde su inauguración se proyecta que en un horizonte de 14 años habrá atendido a más de cuatro mil niñas, niños y adolescentes en Querétaro. El monto recaudado en el Divergente Runway no fue dado a conocer por la dependencia.

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