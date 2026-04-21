Cuatro diseñadores cierran Volvo Fashion Week Guadalajara con colecciones de memoria y rebeldía

Liberal Youth Ministry, oName, Vanebon y María Isas presentaron colecciones que exploran rebeldía, memoria e intimidad.

Pasarela del último día de Volvo Fashion Week México Guadalajara 2026 con los cuatro diseñadores del cierre

Pasarela del último día de Volvo Fashion Week México Guadalajara 2026 con los cuatro diseñadores del cierre.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 21, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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responsable.

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Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2026. —Cuatro diseñadores mexicanos cerraron la edición más reciente de Volvo Fashion Week México Guadalajara con colecciones que transitan entre la rebeldía adolescente, la memoria familiar y la reinvención del archivo personal. Liberal Youth Ministry, oName, Vanebon y María Isas tomaron la pasarela tapatía el último día del evento con propuestas que se apartan de la lógica comercial para proponer lenguajes estéticos construidos desde lo íntimo, lo doméstico y lo contradictorio.

Antonio Zaragoza, fundador de Liberal Youth Ministry, presentó una colección que articula el guardarropa rebelde adolescente a través de sedas vintage intervenidas con sudaderas, piezas en piel y las prendas insignia de la marca: camisetas, túnicas y hoodies. La firma ha construido presencia internacional en destinos como Dover Street Market y en retailers seleccionados que siguen el pulso de la moda contemporánea, un recorrido que Zaragoza trasladó a la pasarela con un discurso donde lo onírico y lo confrontativo conviven sin jerarquía.

oName, firma de Jonathan Morales presentada por Tajín, armó una colección concebida como ejercicio de curaduría retrospectiva. "Archivo" reúne piezas clave de dos décadas de trayectoria del diseñador, seleccionadas por su peso dentro de la evolución estética de la casa y por su presencia en figuras de la cultura pop. La propuesta funciona como recapitulación y relectura: los diseños no se exhiben como memoria cerrada sino como material vivo que vuelve a la pasarela cargado del contexto actual.

Vanebon llevó a escena "Primadonna", una colección estructurada como pijamada surrealista donde conviven cinco arquetipos de la adolescencia femenina: la romántica, la rebelde, la pop star, la cool girl y la performer. La narrativa escénica convirtió el show en experiencia cinematográfica sobre el tránsito de crecer frente al espejo, con prendas que traducen en textura y silueta los deseos proyectados antes de decidir quién se quiere ser.

La tapatía María Isas cerró con TRAUMNOVELLE / FW26, propuesta que la diseñadora construye desde la reinvención de lo doméstico. Sus primeras piezas nacieron de sábanas bordadas por su abuela, y la colección actual lleva ese origen a una coreografía estética donde manteles, vestidos de gala y rituales familiares operan como material de construcción. Bajo la superficie festiva, la colección sostiene una tensión silenciosa: explora la extrañeza de lo familiar, los silencios heredados y las máscaras que se ponen sobre la mesa.

Las cuatro propuestas coincidieron en apartarse del diseño pensado para consumo inmediato y optar por narrativas que reivindican la pasarela como espacio de disputa estética. Volvo Fashion Week México Guadalajara cerró así una edición donde la moda nacional apuesta por el concepto antes que por el producto.

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