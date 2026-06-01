San Juan del Río lanza Cine en Tus Manos, festival de cortos con celular

San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- El gobierno municipal abrió la convocatoria de Cine en Tus Manos, un festival que invita a cualquier habitante a grabar un cortometraje con su teléfono celular y llevarlo, eventualmente, a la pantalla grande.

La iniciativa parte de una idea sencilla: que la falta de equipo profesional deje de ser una barrera para contar historias. Juan Manuel López Guillermoprieto, encargado de detallar las bases, resumió el proyecto como "acercar el cine a todos", bajo la premisa de que "cualquiera con un teléfono celular y una historia pueda acceder a contarla".

Roberto Jiménez Salinas, quien abrió la presentación, situó el festival como una herramienta de comunidad más que de espectáculo. La meta, dijo, es "sembrar esa semilla del cine comunitario" y aprovechar el video para mostrar la realidad de un barrio, una colonia o una familia. El esfuerzo se enlaza con la línea de identidad que el ayuntamiento impulsa en el programa Sanjuanízate.

El coordinador municipal Javier Durán sumó la lectura turística. Explicó que la campaña Vive San Juan promueve la oferta hotelera, gastronómica y comercial del municipio, y que el festival puede revelar talento que ni siquiera se sabía actor o realizador.

Cinco categorías para contar historias

La convocatoria abre cinco rutas temáticas. Historias de fe no aborda lo religioso, sino valores como el amor, el perdón, la esperanza y la empatía. Visita San Juan, amor por mi ciudad apunta al orgullo y la identidad local, en sintonía con celebraciones que también concentran la Feria patronal.

El reto de la mujer reúne experiencias y perspectivas femeninas del siglo XXI: pueden grabar y escribir hombres, pero la historia debe centrarse en una mujer, una mirada que dialoga con los convenios para mujeres que opera el municipio. Héroes cotidianos da foco a acciones sencillas de personas sin reconocimiento que transforman su entorno, y Modo avión explora los riesgos y las virtudes de la tecnología y las redes sociales.

Cómo participar

Los equipos se integran de tres a cinco personas y graban exclusivamente con teléfono celular: no se permiten cámaras profesionales. Cada corto dura de tres a cinco minutos, en formato horizontal, resolución mínima Full HD 1080 y archivo MP4, que se entrega por Google Drive.

La música debe ser libre de derechos o de autoría propia, y queda fuera todo contenido violento, sexual explícito o que haga apología del delito.

La evaluación premia el fondo sobre la forma: el mensaje e impacto social pesa 40%, la creatividad 30%, la narrativa 20% y la calidad técnica solo 10%, un esquema diseñado para nivelar a quienes nunca han hecho cine.

Calendario y premios

El registro corre del 1 al 15 de junio; después, los participantes reciben unas dos semanas de capacitación con tips de guion, grabación con celular, edición básica y actuación frente a cámara.

La fecha límite para entregar los cortometrajes es el 15 de julio, y entre esa fecha y el 1 de agosto los especialistas seleccionan a los finalistas. La proyección final está prevista para los días 14 y 15 en salas de Cinebox, donde se exhibirán hasta 50 cortos.

El festival reconocerá tres trabajos: el ganador de la categoría Sanjuanízate, el mejor cortometraje a juicio de los especialistas y un premio del público, votado en tiempo real durante la gala.

Los organizadores adelantaron que negocian llevar a las obras ganadoras a otros certámenes fuera del estado.