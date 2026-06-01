Sheinbaum exonera a Trump de la ofensiva contra su gobierno

La mandataria ubicó la campaña en su contra en sectores de la ultraderecha estadounidense aliados con la oposición mexicana y pidió más diálogo con Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en el salón de Palacio Nacional, frente a representantes de medios.

Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia matutina del 1 de junio desde Palacio Nacional, acompañada por parte de su gabinete.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Donald Trump esté al frente de la campaña que, sostiene, busca golpear a su administración.

"No creo que él encabece la ofensiva", respondió la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

En su lugar, la presidenta señaló a un bloque distinto. "Son distintos grupos de Estados Unidos que se juntan con la ultraderecha de México porque no están de acuerdo con nuestro gobierno", explicó, antes de añadir que esos sectores buscan deteriorar la relación entre los dos países.

Sheinbaum enmarcó la coyuntura en su política de colaboración sin subordinación, la misma que ha sostenido frente a la presión arancelaria y a la estrategia antidrogas que Washington endureció en semanas recientes, con México en el centro del operativo.

Más diálogo y un encuentro en puerta

La presidenta insistió en abrir canales con la Casa Blanca para evitar malentendidos y confirmó que la próxima reunión entre ambos gobiernos se realizará en junio. Pidió leer la coyuntura sin alarmismo y reiteró que su administración defiende la soberanía sin romper la cooperación.

El tema convive con otro frente sensible para Morena: el caso Rocha Moya, que mantiene bajo acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al gobernador con licencia de Sinaloa y a otros exfuncionarios. La presidenta ha condicionado cualquier actuación de la FGR a la entrega de pruebas contundentes.

En el plano interno, Sheinbaum cuestionó el respaldo de expresidentes panistas a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y minimizó la megamarcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

También avaló la propuesta legislativa para anular triunfos electorales cuando exista intervención extranjera, una pieza que conecta de lleno con su lectura sobre injerencia externa.

El próximo movimiento queda en la agenda binacional de junio, cuando ambas delegaciones se sienten a despejar las tensiones que la presidenta atribuye a actores que operan al margen de Trump.

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