Acción Nacional cierra filas en San Juan del Río de cara al 2027

Liderazgos del blanquiazul refrendaron su respaldo al gobierno municipal y al trabajo conjunto rumbo al proceso electoral del estado.

Liderazgos del PAN reunidos en San Juan del Río durante un acto de respaldo al gobierno municipal y a la unidad partidista.

Liderazgos de Acción Nacional refrendaron su respaldo al gobierno municipal de San Juan del Río en un llamado a la unidad partidista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 1 de junio de 2026.- Acción Nacional cerró filas en San Juan del Río en torno al gobierno municipal y al trabajo conjunto de sus liderazgos, en un llamado a la unidad que el partido proyecta hacia el proceso electoral del estado en 2027.

El mensaje, respaldado por la dirigencia estatal del PAN, el comité directivo municipal, el gobierno del estado encabezado por Mauricio Kuri, el presidente municipal Roberto Cabrera y el diputado local Guillermo Vega, subrayó la unidad, el trabajo en equipo y los resultados como ejes del proyecto sanjuanense.

El planteamiento se inscribe en una ruta que el blanquiazul ha venido trazando en el municipio. A mediados del año pasado, la dirigencia estatal sostuvo un encuentro con liderazgos locales para refrendar la voluntad del partido de impulsar proyectos de desarrollo en San Juan del Río.

Una unidad construida sobre desencuentros previos

El llamado a cerrar filas ocurre después de un periodo en el que las diferencias internas entre figuras panistas del municipio quedaron expuestas en el debate público. El propio Cabrera ha reconocido que los desencuentros forman parte de la dinámica política del partido, sin que ello rompa la cohesión de cara a los comicios.

San Juan del Río ha sido evaluado por el partido como un municipio de alta rentabilidad electoral, condición que coloca su candidatura municipal bajo los lineamientos de paridad de género que marca la ley.

El proceso de 2027 definirá la continuidad del proyecto que Acción Nacional ha sostenido en el municipio, donde el partido buscará refrendar el respaldo ciudadano que lo ha mantenido al frente del gobierno local.

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