Acción Nacional cierra filas en San Juan del Río de cara al 2027

San Juan del Río, Querétaro, 1 de junio de 2026.- Acción Nacional cerró filas en San Juan del Río en torno al gobierno municipal y al trabajo conjunto de sus liderazgos, en un llamado a la unidad que el partido proyecta hacia el proceso electoral del estado en 2027.
El mensaje, respaldado por la dirigencia estatal del PAN, el comité directivo municipal, el gobierno del estado encabezado por Mauricio Kuri, el presidente municipal Roberto Cabrera y el diputado local Guillermo Vega, subrayó la unidad, el trabajo en equipo y los resultados como ejes del proyecto sanjuanense.
El planteamiento se inscribe en una ruta que el blanquiazul ha venido trazando en el municipio. A mediados del año pasado, la dirigencia estatal sostuvo un encuentro con liderazgos locales para refrendar la voluntad del partido de impulsar proyectos de desarrollo en San Juan del Río.
Una unidad construida sobre desencuentros previos
El llamado a cerrar filas ocurre después de un periodo en el que las diferencias internas entre figuras panistas del municipio quedaron expuestas en el debate público. El propio Cabrera ha reconocido que los desencuentros forman parte de la dinámica política del partido, sin que ello rompa la cohesión de cara a los comicios.
San Juan del Río ha sido evaluado por el partido como un municipio de alta rentabilidad electoral, condición que coloca su candidatura municipal bajo los lineamientos de paridad de género que marca la ley.
El proceso de 2027 definirá la continuidad del proyecto que Acción Nacional ha sostenido en el municipio, donde el partido buscará refrendar el respaldo ciudadano que lo ha mantenido al frente del gobierno local.