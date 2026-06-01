Kuri releva a su jefe de Gabinete y mueve tres cargos clave en Palacio

Querétaro, 1 de Junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González anunció un reacomodo en su equipo más cercano que mueve tres cargos del primer círculo del Ejecutivo, encabezado por la salida de Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe de Gabinete.
El mandatario comunicó los cambios mediante un mensaje en redes sociales dirigido a la ciudadanía. En el texto informó que Vega Vázquez Mellado, quien ocupaba la jefatura de Gabinete desde el arranque de la actual administración, deja el cargo para asumir lo que describió como una nueva responsabilidad estratégica enfocada en el bienestar de las familias queretanas.
Mauricio Herbert Pesquera deja la Secretaría Particular para asumir la jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado. rotativo.com.mx
Kuri reconoció la trayectoria y el compromiso de Vega, a quien definió como compañero, amigo y colaborador cercano por más de cuatro décadas. "Siempre he actuado anteponiendo los intereses de las familias queretanas por encima de mis consideraciones personales", expresó el gobernador al referirse a la encomienda que asumirá su colaborador.
¿Quién toma la jefatura de Gabinete?
En sustitución de Vega, el Ejecutivo nombró a Mauricio Herbert Pesquera, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario Particular. Kuri subrayó la colaboración que mantiene con él desde su gestión al frente del municipio de Corregidora y aseguró que administró con eficiencia el tiempo del gobernante durante su paso por la Secretaría Particular.
Jorge Maldonado de los Cobos, en el equipo de Kuri desde 2020, queda al frente de la Secretaría Particular. rotativo.com.mx
El relevo abre a su vez la titularidad de esa oficina, que queda en manos de Jorge Maldonado de los Cobos. El gobernador recordó que Maldonado forma parte de su equipo desde 2020, cuando se desempeñaba como senador de la República, y lo presentó como ejemplo del talento de la juventud queretana en la administración pública.
Kuri cerró el mensaje reconociendo la capacidad de operación política y la sensibilidad social de los tres funcionarios involucrados en el movimiento, a quienes deseó éxito en sus nuevas tareas.