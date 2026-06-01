Kuri releva a su jefe de Gabinete y mueve tres cargos clave en Palacio

Mauricio Herbert Pesquera asume como jefe de Gabinete y Jorge Maldonado de los Cobos queda al frente de la Secretaría Particular.

Mauricio Kuri González durante un mensaje oficial dirigido a la ciudadanía del estado de Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González anunció el reacomodo de su primer círculo mediante un mensaje en redes sociales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de Junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González anunció un reacomodo en su equipo más cercano que mueve tres cargos del primer círculo del Ejecutivo, encabezado por la salida de Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe de Gabinete.

El mandatario comunicó los cambios mediante un mensaje en redes sociales dirigido a la ciudadanía. En el texto informó que Vega Vázquez Mellado, quien ocupaba la jefatura de Gabinete desde el arranque de la actual administración, deja el cargo para asumir lo que describió como una nueva responsabilidad estratégica enfocada en el bienestar de las familias queretanas.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante un mensaje oficial dirigido a la ciudadan\u00eda del estado de Quer\u00e9taro. Mauricio Herbert Pesquera deja la Secretaría Particular para asumir la jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado. rotativo.com.mx

Kuri reconoció la trayectoria y el compromiso de Vega, a quien definió como compañero, amigo y colaborador cercano por más de cuatro décadas. "Siempre he actuado anteponiendo los intereses de las familias queretanas por encima de mis consideraciones personales", expresó el gobernador al referirse a la encomienda que asumirá su colaborador.

¿Quién toma la jefatura de Gabinete?

En sustitución de Vega, el Ejecutivo nombró a Mauricio Herbert Pesquera, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario Particular. Kuri subrayó la colaboración que mantiene con él desde su gestión al frente del municipio de Corregidora y aseguró que administró con eficiencia el tiempo del gobernante durante su paso por la Secretaría Particular.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante un mensaje oficial dirigido a la ciudadan\u00eda del estado de Quer\u00e9taro. Jorge Maldonado de los Cobos, en el equipo de Kuri desde 2020, queda al frente de la Secretaría Particular. rotativo.com.mx

El relevo abre a su vez la titularidad de esa oficina, que queda en manos de Jorge Maldonado de los Cobos. El gobernador recordó que Maldonado forma parte de su equipo desde 2020, cuando se desempeñaba como senador de la República, y lo presentó como ejemplo del talento de la juventud queretana en la administración pública.

Kuri cerró el mensaje reconociendo la capacidad de operación política y la sensibilidad social de los tres funcionarios involucrados en el movimiento, a quienes deseó éxito en sus nuevas tareas.

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