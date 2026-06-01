Congreso de la CDMX tipifica el hostigamiento coercitivo con hasta siete años de cárcel

La pena alcanza una multa de 117.000 pesos y se agrava si se usan armas o las víctimas son menores, personas mayores o embarazadas.

Pleno del Congreso de la Ciudad de México durante la votación de reformas al Código Penal capitalino.

La pena alcanza una multa de 117.000 pesos y se agrava si se usan armas o las víctimas son menores, personas mayores o embarazadas.

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Red Semlac
Por Red Semlac Jun 01, 2026
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Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal que tipifican el hostigamiento coercitivo, con una pena de hasta siete años de prisión y multa que alcanzará los 117.000 pesos para quien, mediante violencia física o moral, obligue a otra persona a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.

La sanción se agravará cuando se utilicen armas o instrumentos peligrosos, cuando intervengan personas menores de edad y cuando la víctima sea persona mayor, con discapacidad, niña, niño, adolescente o embarazada.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Pérez Urrincho, explicó que el dictamen se deriva del Pacto de la Lucha Contra la Extorsión, firmado por instituciones, sociedad civil y empresarios. La iniciativa, enviada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, también tipifica el uso de Inteligencia Artificial para la usurpación de identidad y armoniza el delito de extorsión con la Ley General en la materia.

El diputado Luis Alberto Chávez García advirtió que los criminales ya clonan voces, manipulan videos y suplantan identidades en tiempo real. "Votar a favor de esta propuesta es mandar un mensaje contundente: el Estado mexicano está evolucionando para hacer frente a la ciberdelincuencia", afirmó.

A su vez, el legislador Manuel Talayero sostuvo que las sanciones buscan ser ejemplares. "No más llamadas desde reclusorios; no más llamadas de personas que dicen pertenecer a grupos delincuenciales. Sí más seguridad para las personas y su patrimonio", recalcó.

El mismo paquete establece de diez a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización para quien use violencia, hostigamiento o intimidación para cobrar una deuda, e incorpora una agravante por reincidencia en el delito de extorsión derivado de "montachoques".

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