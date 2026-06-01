Detienen en Querétaro a mujer buscada por narcomenudeo en el Estado de México

Querétaro, 1 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado entregó a las autoridades del Estado de México a una mujer identificada como María "N", localizada en territorio queretano mediante la estrategia de colaboración interinstitucional Sinergia.
La dependencia informó que la mujer contaba con una orden de reaprehensión vigente, emitida el 28 de abril de 2025 en aquella entidad, por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.
Una vez ubicada, personal ministerial realizó los actos legales para su entrega formal a las autoridades mexiquenses, que continuarán el proceso conforme a sus atribuciones.
¿Cómo operó la coordinación entre estados?
La localización se concretó a través de la cadena de operativos Sinergia que la Fiscalía mantiene activa en la entidad, un esquema que coordina a corporaciones estatales y federales para cumplimentar mandatos judiciales y reducir el margen de fuga de las personas requeridas.
La misma dependencia opera una unidad dedicada a la investigación de narcomenudeo, que ha coordinado diligencias en la zona metropolitana en meses recientes.
Con la entrega, el caso de María "N" sale del ámbito queretano y queda en manos del sistema de justicia mexiquense, que definirá su situación jurídica.