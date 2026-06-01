Detienen en Querétaro a mujer buscada por narcomenudeo en el Estado de México

La Fiscalía estatal localizó a la requerida y la puso a disposición de las autoridades mexiquenses que la buscaban desde el año pasado.

Elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro durante una diligencia de entrega de persona requerida.

La Fiscalía de Querétaro entregó a María "N" a las autoridades del Estado de México que la buscaban.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado entregó a las autoridades del Estado de México a una mujer identificada como María "N", localizada en territorio queretano mediante la estrategia de colaboración interinstitucional Sinergia.

La dependencia informó que la mujer contaba con una orden de reaprehensión vigente, emitida el 28 de abril de 2025 en aquella entidad, por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Una vez ubicada, personal ministerial realizó los actos legales para su entrega formal a las autoridades mexiquenses, que continuarán el proceso conforme a sus atribuciones.

¿Cómo operó la coordinación entre estados?

La localización se concretó a través de la cadena de operativos Sinergia que la Fiscalía mantiene activa en la entidad, un esquema que coordina a corporaciones estatales y federales para cumplimentar mandatos judiciales y reducir el margen de fuga de las personas requeridas.

La misma dependencia opera una unidad dedicada a la investigación de narcomenudeo, que ha coordinado diligencias en la zona metropolitana en meses recientes.

Con la entrega, el caso de María "N" sale del ámbito queretano y queda en manos del sistema de justicia mexiquense, que definirá su situación jurídica.

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