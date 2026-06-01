Caen nueve por narcomenudeo en Zona Metropolitana y Sierra Gorda

Las intervenciones se concentraron en la Zona Metropolitana y la Sierra Gorda; los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Elementos de la policía estatal de Querétaro durante un operativo de seguridad en vía pública con vehículos oficiales.

La policía estatal desplegó intervenciones operativas en la Zona Metropolitana y la Sierra Gorda de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de Junio de 2026.- Nueve personas fueron detenidas como presuntas responsables de delitos contra la salud durante una serie de intervenciones operativas desplegadas por la policía estatal en la Zona Metropolitana y la Sierra Gorda, informó la corporación.

Las acciones se ejecutaron en las últimas horas en ambas regiones del estado y derivaron en la captura de los nueve presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

La corporación estatal señaló que los operativos forman parte del trabajo permanente para preservar entornos seguros para la ciudadanía en los distintos municipios de la entidad.

El despliegue cubrió dos zonas con dinámicas de seguridad distintas: la Zona Metropolitana, que concentra la mayor densidad poblacional del estado, y la Sierra Gorda, región serrana del norte queretano donde las distancias y la dispersión de localidades marcan el patrullaje.

Las autoridades no precisaron los municipios específicos donde se realizaron las detenciones ni el material asegurado durante las intervenciones.

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