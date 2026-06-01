Caen nueve por narcomenudeo en Zona Metropolitana y Sierra Gorda

Querétaro, 1 de Junio de 2026.- Nueve personas fueron detenidas como presuntas responsables de delitos contra la salud durante una serie de intervenciones operativas desplegadas por la policía estatal en la Zona Metropolitana y la Sierra Gorda, informó la corporación.
Las acciones se ejecutaron en las últimas horas en ambas regiones del estado y derivaron en la captura de los nueve presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.
La corporación estatal señaló que los operativos forman parte del trabajo permanente para preservar entornos seguros para la ciudadanía en los distintos municipios de la entidad.
El despliegue cubrió dos zonas con dinámicas de seguridad distintas: la Zona Metropolitana, que concentra la mayor densidad poblacional del estado, y la Sierra Gorda, región serrana del norte queretano donde las distancias y la dispersión de localidades marcan el patrullaje.
Las autoridades no precisaron los municipios específicos donde se realizaron las detenciones ni el material asegurado durante las intervenciones.