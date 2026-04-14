Querétaro, 14 de abril de 2026. — El operativo Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA) acumuló 1,577 despliegues, 323 personas detenidas y el aseguramiento de 19,827 gramos de droga en Querétaro durante el primer trimestre de 2026, según el reporte presentado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.
Del total de detenidos, 152 fueron puestos a disposición por delitos contra la salud, 27 por portación de armas de fuego y 144 por delitos diversos.
El despliegue del operativo se sustenta, de acuerdo con el funcionario, en el intercambio de información entre las áreas de inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.
Los puntos de intervención se definen con base en zonas previamente identificadas como áreas de oportunidad, con diseño estratégico focalizado.
"Este operativo ARMA viene derivado en las zonas de despliegue focalizadas del intercambio de información que tenemos con la Fiscalía General del Estado", puntualizó Pérez Hernández.
Además de los detenidos y la droga, el balance trimestral del operativo incluye 28 armas de fuego aseguradas y 549 cartuchos útiles decomisados.
La cifra se suma al registro global de la corporación, que en el mismo periodo reportó 2,709 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la República.
El operativo ARMA opera como complemento de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales.
Durante el trimestre se ejecutaron 401 cateos coordinados con la Fiscalía, en los que participaron 1,682 elementos de la Policía Estatal de diversos grupos especiales, 441 unidades vehiculares, 119 ejemplares caninos y 74 drones destinados a identificación y localización de objetivos.
La SSC no desagregó en la presentación del balance cuántos de los 323 detenidos por ARMA corresponden a cada municipio del estado, ni precisó en qué demarcaciones se concentró la mayor parte de los 1,577 despliegues del trimestre.