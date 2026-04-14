Operativo ARMA suma 1,577 despliegues y 323 detenidos en Querétaro

La SSC detalla que el despliegue focalizado derivó en 28 armas aseguradas y 549 cartuchos útiles.

Elementos de la Policía Estatal en despliegue del operativo ARMA en Querétaro durante el primer trimestre 2026

El secretario Iován Elías Pérez Hernández detalló el balance del operativo ARMA durante la presentación del reporte trimestral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — El operativo Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (ARMA) acumuló 1,577 despliegues, 323 personas detenidas y el aseguramiento de 19,827 gramos de droga en Querétaro durante el primer trimestre de 2026, según el reporte presentado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

Del total de detenidos, 152 fueron puestos a disposición por delitos contra la salud, 27 por portación de armas de fuego y 144 por delitos diversos.

El despliegue del operativo se sustenta, de acuerdo con el funcionario, en el intercambio de información entre las áreas de inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.

Los puntos de intervención se definen con base en zonas previamente identificadas como áreas de oportunidad, con diseño estratégico focalizado.

"Este operativo ARMA viene derivado en las zonas de despliegue focalizadas del intercambio de información que tenemos con la Fiscalía General del Estado", puntualizó Pérez Hernández.

Además de los detenidos y la droga, el balance trimestral del operativo incluye 28 armas de fuego aseguradas y 549 cartuchos útiles decomisados.

La cifra se suma al registro global de la corporación, que en el mismo periodo reportó 2,709 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la República.

El operativo ARMA opera como complemento de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales.

Durante el trimestre se ejecutaron 401 cateos coordinados con la Fiscalía, en los que participaron 1,682 elementos de la Policía Estatal de diversos grupos especiales, 441 unidades vehiculares, 119 ejemplares caninos y 74 drones destinados a identificación y localización de objetivos.

La SSC no desagregó en la presentación del balance cuántos de los 323 detenidos por ARMA corresponden a cada municipio del estado, ni precisó en qué demarcaciones se concentró la mayor parte de los 1,577 despliegues del trimestre.

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