Asesinan a agente federal a 4 km del Consulado de EU en Matamoros

Civiles armados emboscan a oficiales del SPF tras choque y persecución; SSPC reporta cero detenidos al cierre.

Patrulla del Servicio de Protección Federal sobre boulevard fronterizo en Matamoros tras agresión armada que dejó un agente muerto

El Servicio de Protección Federal opera en la franja fronteriza Tamaulipas–Texas con tareas de escolta y acompañamiento institucional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 18, 2026
Mariana Torres García

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Matamoros, 18 de mayo de 2026. —Marcelo Vázquez Vázquez, agente del Servicio de Protección Federal de 40 años, fue asesinado en una emboscada armada ocurrida la mañana del domingo en la colonia La Encantada de Matamoros, a unos cuatro kilómetros del Consulado General de Estados Unidos. Otro oficial recibió un disparo en la pierna derecha y permanece hospitalizado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, no reportó detenidos.

El ataque comenzó con un choque vehicular cerca de las seis de la mañana en el cruce de Manuel Cavazos Lerma y avenida del Niño. Una camioneta impactó la unidad de los agentes federales que concluían su turno y huyó del lugar. Los oficiales iniciaron una persecución y, durante el seguimiento, los tripulantes del vehículo abrieron fuego.

Una segunda camioneta con civiles armados se sumó a la agresión y el intercambio de disparos escaló hasta dejar el saldo confirmado por la dependencia federal.

La SSPC informó en su comunicado oficial que los agentes repelieron la agresión "al ver en riesgo su integridad física" y que las autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes. La dependencia ofreció condolencias a los familiares del oficial caído "en cumplimiento del deber" y aseguró que el SPF brindará acompañamiento institucional. La Fiscalía General de la República tomó el caso.

De acuerdo con información preliminar difundida por medios fronterizos, el agente fallecido realizaba funciones de escolta y acompañamiento vinculadas a personal operativo en la franja fronteriza. Ni la SSPC ni la FGR han confirmado la línea de investigación oficial sobre el móvil de la agresión ni han atribuido el ataque a un grupo criminal específico.

El homicidio ocurre en un periodo de reforzamiento operativo del Gabinete de Seguridad federal en estados con presencia activa de organizaciones criminales, después de una semana en que la propia FGR vinculó a proceso a 13 personas que se enfrentaron al Ejército en Sinaloa. Matamoros, plaza histórica de disputa entre facciones del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, mantiene operativos permanentes de fuerzas federales sobre la frontera Tamaulipas–Texas.

La FGR investiga el ataque mientras autoridades federales refuerzan acciones en la frontera

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido postura adicional sobre la mecánica del ataque ni sobre la identidad de los responsables. La dependencia anunció que "de manera inmediata se reforzaron las acciones coordinadas para ubicar a los responsables", sin detallar el operativo desplegado en Matamoros tras la agresión. La Fiscalía Estatal de Tamaulipas tampoco ha confirmado si participa en la investigación.

¿Cuántos elementos federales han sido agredidos en Tamaulipas en 2026?

La SSPC no ha publicado un balance oficial sobre agresiones a elementos federales en Tamaulipas durante 2026 al corte de esta edición. La dependencia federal tampoco precisó si el agente fallecido participaba en algún operativo específico vinculado a la presencia diplomática estadounidense en la zona fronteriza.

La proximidad del ataque al Consulado de Estados Unidos —cuatro kilómetros— activó protocolos de coordinación con autoridades binacionales que el propio Harfuch ha sostenido como prioritarios desde marzo, sin que se haya confirmado vínculo entre la agresión y el recinto consular.

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