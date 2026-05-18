Sheinbaum: bloqueo de cuentas a Rocha Moya fue automático y sin investigación UIF

Ciudad de México, 18 de mayo de 2026. —El congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ocurrió de forma preventiva y automática tras la orden de aprehensión emitida en Estados Unidos contra él y otras nueve personas, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La mandataria rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abriera una investigación directa contra el político morenista y anunció que el organismo emitirá un comunicado para detallar el caso.

Durante la conferencia realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que las medidas se activaron por la cooperación financiera entre instituciones bancarias de ambos países. "Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF", señaló la presidenta en respuesta a cuestionamientos de la prensa acreditada.

La UIF emitirá comunicado para detallar el procedimiento

La jefa del Ejecutivo federal aclaró que pidió al organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda que publicara un documento oficial sobre el alcance de los bloqueos. "Les pregunté y van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran. Ahí se va a explicar en el documento", precisó la mandataria.

La presidenta insistió en que no se trata de una pesquisa abierta por la dependencia mexicana sino de un protocolo internacional: "Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos".

El bloqueo de cuentas se documentó desde el pasado 6 de mayo, cuando la UIF notificó a las instituciones financieras mexicanas la inclusión de Rocha Moya y sus familiares en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, plataforma que alerta a bancos sobre personas sujetas a medidas preventivas.

La medida también alcanzó a los hijos del gobernador con licencia (Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz), al senador morenista Enrique Inzunza Cázares y al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

¿Qué acusación enfrentan los funcionarios sinaloenses en Estados Unidos?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó al grupo cargos vinculados con presunta protección política y financiera a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente estadounidense, la red habría facilitado el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano a cambio de apoyo electoral durante el proceso de 2021. Las penas que enfrentarían podrían llegar a cadena perpetua, según informó la Fiscalía neoyorquina en su comunicado oficial.

Sheinbaum también fue cuestionada sobre la entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y de Enrique Díaz Vega. La presidenta sostuvo que la decisión fue tomada por ambos exfuncionarios y descartó riesgos políticos para Morena o el gobierno federal.

Mérida habría ingresado a Estados Unidos por Nogales, Arizona, antes de su traslado a Nueva York. Hasta el cierre de esta nota, Rocha Moya no ha emitido postura sobre el bloqueo confirmado por la presidenta.