Almodóvar lleva "Amarga Navidad" a Cannes y luego a cines de México

México, 18 de mayo de 2026. —Dos fechas marcan el regreso de Pedro Almodóvar al cine en español. La vigésima cuarta película del director manchego, "Amarga Navidad", se estrena este martes 19 de mayo en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde competirá por la Palma de Oro, según confirmó el certamen francés. Diez días después, el 28 de mayo, la cinta llega a los cines mexicanos distribuida por Warner Bros. Pictures. Es el primer largometraje del manchego en español tras cinco años de proyectos en inglés y formato corto.

La cinta está protagonizada por Bárbara Lennie y el argentino Leonardo Sbaraglia, este último en el papel del director Raúl Rossetti, alter ego del propio Almodóvar. El reparto se completa con Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Carmen Machi y Rossy de Palma.

La historia sigue a Elsa, una directora de publicidad que se refugia en el trabajo tras la muerte de su madre en diciembre y termina viajando a Lanzarote con su amiga Patricia. El Festival de Cannes 2026 se desarrolla del 12 al 23 de mayo y este año tiene como presidente del jurado al cineasta surcoreano Park Chan-wook.

Para Almodóvar es la séptima vez que compite por la Palma de Oro, distinción que nunca ha ganado en la categoría principal pese a haber recibido en 2019 un Premio Nacional especial. El estreno en España, el 20 de marzo, recaudó 728 mil 38 euros con 96 mil 852 entradas vendidas en su fin de semana de apertura, superando el debut de "Madres paralelas" (2021) y "La habitación de al lado" (2024). Para el segundo fin de semana, la cinta ya había acumulado alrededor de 1.6 millones de euros en taquilla.

La crítica española quedó dividida con la nueva película de Almodóvar

La recepción crítica en España fue desigual. Luis Martínez, de El Mundo, calificó la cinta como "obra maestra" y le otorgó cinco estrellas. Laura Pérez, de Fotogramas, le dio cuatro de cinco estrellas y destacó "la honestidad brutal" del director.

En contraste, Carlos Boyero, de El País, la calificó como "otro despliegue de diseño en el que la tormenta de emociones parece artificiosa". Alfonso Rivera, de Cineuropa, lamentó que un Almodóvar "ensimismado parece haber perdido la capacidad de crear obra interesante, fresca y conmovedora".

Esta es la primera película de Almodóvar en español desde "Madres paralelas" (2021). En el intervalo, el manchego dirigió el cortometraje "Extraña forma de vida" (2023) con Ethan Hawke y Pedro Pascal, y su primer largometraje en inglés, "La habitación de al lado" (2024), que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia.

La cinta cuenta con música original de Alberto Iglesias, colaborador habitual del director, y una canción interpretada por Amaia. El Festival de Cannes consagra anualmente al ganador de la Palma de Oro desde 1955.

¿Qué cuenta "Amarga Navidad" en su trama?

La sinopsis oficial describe la película como una autoficción. Raúl Rossetti, guionista y director, escribe "Amarga Navidad", el filme dentro del filme. La protagonista de esa historia es Elsa, una publicista con dos películas de culto a su nombre que enfrenta una crisis de ansiedad y debe ser llevada a urgencias por su pareja, Bonifacio, bombero y stripper ocasional. Rossetti "vampiriza" las miserias personales de sus amigos para alimentar su nueva película.

El propio Almodóvar describió la cinta en una entrevista con IndieWire como "una tragicomedia sobre el género". Tiene una duración de 111 minutos.

Cannes 2026 también incluye en competencia oficial otras dos cintas españolas: "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem; y "La bola negra", debut en el certamen del dúo Javier Calvo y Javier Ambrossi ("Los Javis") con Penélope Cruz y Glenn Close. La presencia simultánea de tres títulos españoles en la sección principal es la mayor del cine español en el certamen en al menos una década. El palmarés se anunciará el 23 de mayo en la ceremonia de clausura presidida por Eye Haïdara.