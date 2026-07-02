Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un hombre que viajaba en motocicleta murió la mañana de este miércoles tras perder el control de la unidad en los carriles laterales de la autopista México–Querétaro, a la altura de la incorporación con la colonia Cimatario, en Querétaro.
De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al incorporarse de la carretera federal a la vía lateral. La motocicleta se impactó contra un objeto fijo y el hombre salió proyectado varios metros.
La unidad quedó tirada a poca distancia del cuerpo. Servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales.
Tras corroborar el fallecimiento, corporaciones de seguridad acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del caso.
Peritos realizaron los estudios de rodamiento en la zona del percance antes de que el cuerpo fuera levantado y trasladado a las instalaciones de la dependencia. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y la motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la carpeta de investigación.