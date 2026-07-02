Muere motociclista tras derrapar en vialidad de Querétaro

El conductor salió proyectado varios metros y murió en el sitio; hasta el momento no ha sido identificado.

Elementos de emergencia y seguridad resguardan la zona donde un motociclista perdió la vida tras un accidente en los carriles laterales de la autopista México–Querétaro, a la altura de Cimatario.

Un motociclista murió luego de perder el control de su unidad e impactarse contra un objeto fijo en la incorporación de la autopista México–Querétaro hacia la colonia Cimatario; la Fiscalía de Querétaro inició las investigaciones correspondientes

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un hombre que viajaba en motocicleta murió la mañana de este miércoles tras perder el control de la unidad en los carriles laterales de la autopista México–Querétaro, a la altura de la incorporación con la colonia Cimatario, en Querétaro.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al incorporarse de la carretera federal a la vía lateral. La motocicleta se impactó contra un objeto fijo y el hombre salió proyectado varios metros.

La unidad quedó tirada a poca distancia del cuerpo. Servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales.

Tras corroborar el fallecimiento, corporaciones de seguridad acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del caso.

Peritos realizaron los estudios de rodamiento en la zona del percance antes de que el cuerpo fuera levantado y trasladado a las instalaciones de la dependencia. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y la motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la carpeta de investigación.

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