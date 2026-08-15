Querétaro, 15 de agosto de 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y la secretaria de Salud estatal, Dra. María Martina Pérez Rendón, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la coordinación entre ambas dependencias y definir estrategias conjuntas orientadas a la protección de la ciudadanía queretana.
Funcionarios de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud de Querétaro durante la reunión en la que acordaron estrategias conjuntas para la protección ciudadana. rotativo.com.mx
Durante el encuentro, los titulares acordaron mantener una comunicación permanente y una colaboración efectiva que permita atender de forma oportuna los asuntos que requieran intervención coordinada de la Fiscalía General y la Secretaría de Salud.
Los funcionarios refrendaron el compromiso de fortalecer las capacidades institucionales de ambas dependencias mediante el intercambio de información y la implementación de acciones en materias de interés común.