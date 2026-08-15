Fiscalía y Secretaría de Salud de Querétaro acuerdan coordinación para proteger a la ciudadanía

El fiscal Víctor Antonio De Jesús Hernández y la secretaria María Martina Pérez Rendón acordaron mantener comunicación permanente e impulsar estrategias conjuntas.

Reunión de trabajo entre la Fiscalía General y la Secretaría de Salud de Querétaro para acordar coordinación interinstitucional

Funcionarios de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud de Querétaro durante la reunión en la que acordaron estrategias conjuntas para la protección ciudadana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de agosto de 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y la secretaria de Salud estatal, Dra. María Martina Pérez Rendón, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la coordinación entre ambas dependencias y definir estrategias conjuntas orientadas a la protección de la ciudadanía queretana.

Reuni\u00f3n de trabajo entre la Fiscal\u00eda General y la Secretar\u00eda de Salud de Quer\u00e9taro para acordar coordinaci\u00f3n interinstitucional Funcionarios de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud de Querétaro durante la reunión en la que acordaron estrategias conjuntas para la protección ciudadana. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, los titulares acordaron mantener una comunicación permanente y una colaboración efectiva que permita atender de forma oportuna los asuntos que requieran intervención coordinada de la Fiscalía General y la Secretaría de Salud.

Los funcionarios refrendaron el compromiso de fortalecer las capacidades institucionales de ambas dependencias mediante el intercambio de información y la implementación de acciones en materias de interés común.

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