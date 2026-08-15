Entregarán estufas ecológicas gratis a 1,200 familias en SJR

El programa, gestionado con el gobierno del estado y legisladores locales, busca reducir el gasto en gas de familias que producen tortillas y alimentos para autoconsumo y venta.

Estufas ecológicas como las que serán entregadas gratuitamente a mil 200 familias de San Juan del Río.

El programa destinará 4 millones 192 mil pesos para entregar mil 200 estufas ecológicas sin costo a familias de San Juan del Río, principalmente en comunidades del municipio.

Ilustrativa/ Presidencia Municipal San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- Mil 200 familias del municipio de San Juan del Río recibirán estufas ecológicas sin costo dentro de un programa gestionado por el ayuntamiento con el gobierno del estado de Querétaro, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

La inversión para el programa es de 4 millones 192 mil pesos, según precisó el alcalde, quien destacó la participación de los diputados Guillermo Vega —conocido como Memovega— y Adriana Meza en la gestión del recurso. El programa opera a través del área de desarrollo social del municipio, a donde se transfieren los recursos una vez aprobadas las reglas de operación.

Cabrera Valencia subrayó que las estufas se entregarán a costo cero para los beneficiarios. El alcalde explicó que el programa apunta principalmente a comunidades donde el uso de la estufa incide directamente en la economía familiar, tanto para el autoconsumo de tortillas y otros alimentos elaborados con maíz, como para la venta de productos de la gastronomía local.

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