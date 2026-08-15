San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- Mil 200 familias del municipio de San Juan del Río recibirán estufas ecológicas sin costo dentro de un programa gestionado por el ayuntamiento con el gobierno del estado de Querétaro, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
La inversión para el programa es de 4 millones 192 mil pesos, según precisó el alcalde, quien destacó la participación de los diputados Guillermo Vega —conocido como Memovega— y Adriana Meza en la gestión del recurso. El programa opera a través del área de desarrollo social del municipio, a donde se transfieren los recursos una vez aprobadas las reglas de operación.
Cabrera Valencia subrayó que las estufas se entregarán a costo cero para los beneficiarios. El alcalde explicó que el programa apunta principalmente a comunidades donde el uso de la estufa incide directamente en la economía familiar, tanto para el autoconsumo de tortillas y otros alimentos elaborados con maíz, como para la venta de productos de la gastronomía local.