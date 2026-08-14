Colón, 14 de agosto de 2026.- El Festival Xönthe, Vendimia del Valle de Colón, arrancó este viernes con la instalación de stands en la Plaza Soriano del municipio de Colón, donde residentes y turistas encontraron una muestra de la producción vitivinícola, artesanal y gastronómica del semidesierto queretano.
El evento, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza Gaspar Trueba Moncada, convocó desde las primeras horas del día a visitantes que recorrieron los pasillos del recinto con oferta de casas vinícolas para degustación y venta de etiquetas locales, queserías artesanales, productores de pan elaborado en horno de piedra y stands de artesanías de la región.
Productores de artesanías textiles participaron en el corredor de la Plaza Soriano durante la apertura del Festival Xönthe. rotativo.com.mx
El festival se extiende hasta el domingo 16 de agosto en el mismo espacio, con entrada libre para el público. El programa musical incluye la presentación de Kabah el sábado por la noche y el cierre del domingo a cargo del Grupo Los Yaguarú.
El acceso al Festival Xönthe quedó montado en la Plaza Soriano de Colón con decoración de papel picado y señalización del evento. rotativo.com.mx
El Xönthe forma parte de la oferta de la Ruta Arte, Queso y Vino de Querétaro, corredor enoturístico que integra viñedos y queserías del municipio de Colón entre sus destinos.
El nombre del festival proviene del Cerro El Zamorano, conocido por los pueblos originarios como Xönthe, sitio sagrado vinculado al agua y la agricultura del valle.
Productores vitivinícolas de la región exhibieron su catálogo de etiquetas en los stands del Festival Xönthe. rotativo.com.mx
Colón cuenta con nueve casas vitivinícolas activas, según indicó el municipio al presentar el evento. En la edición de 2025 el festival registró aproximadamente 17 mil visitantes, de acuerdo con lo que informó la dependencia de Desarrollo Sustentable del municipio, Hugo Acosta, quien mencionó que la edición actual espera superar esa cifra.
La derrama económica proyectada para esta edición es superior a los 12 millones de pesos, cifra atribuida al Gobierno Municipal.