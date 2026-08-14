Festival Xönthe arranca en Colón con vino, artesanías y música

El festival integra casas vinícolas, queserías y productores de pan en la Plaza Soriano, con Kabah el sábado y Los Yaguarú el domingo.

Visitante observa carrito artesanal con cactáceas y mermeladas en el Festival Xönthe Colón 2026

Artesanos y productores locales instalaron sus carritos en la Plaza Soriano como parte de la oferta del Festival Xönthe.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 14 de agosto de 2026.- El Festival Xönthe, Vendimia del Valle de Colón, arrancó este viernes con la instalación de stands en la Plaza Soriano del municipio de Colón, donde residentes y turistas encontraron una muestra de la producción vitivinícola, artesanal y gastronómica del semidesierto queretano.

El evento, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza Gaspar Trueba Moncada, convocó desde las primeras horas del día a visitantes que recorrieron los pasillos del recinto con oferta de casas vinícolas para degustación y venta de etiquetas locales, queserías artesanales, productores de pan elaborado en horno de piedra y stands de artesanías de la región.

Artesana teje junto a carritos con bolsas y tejidos en el Festival X\u00f6nthe, Col\u00f3n, Quer\u00e9taro 2026 Productores de artesanías textiles participaron en el corredor de la Plaza Soriano durante la apertura del Festival Xönthe. rotativo.com.mx

El festival se extiende hasta el domingo 16 de agosto en el mismo espacio, con entrada libre para el público. El programa musical incluye la presentación de Kabah el sábado por la noche y el cierre del domingo a cargo del Grupo Los Yaguarú.

Letras monumentales de Col\u00f3n con decoraci\u00f3n de papel picado y portal del Festival X\u00f6nthe en Plaza Soriano, agosto 2026 El acceso al Festival Xönthe quedó montado en la Plaza Soriano de Colón con decoración de papel picado y señalización del evento. rotativo.com.mx

El Xönthe forma parte de la oferta de la Ruta Arte, Queso y Vino de Querétaro, corredor enoturístico que integra viñedos y queserías del municipio de Colón entre sus destinos.

El nombre del festival proviene del Cerro El Zamorano, conocido por los pueblos originarios como Xönthe, sitio sagrado vinculado al agua y la agricultura del valle.

Stand del Consejo Vit\u00edcola de Quer\u00e9taro con boteller\u00eda de vinos locales en el Festival X\u00f6nthe Col\u00f3n 2026 Productores vitivinícolas de la región exhibieron su catálogo de etiquetas en los stands del Festival Xönthe. rotativo.com.mx

Colón cuenta con nueve casas vitivinícolas activas, según indicó el municipio al presentar el evento. En la edición de 2025 el festival registró aproximadamente 17 mil visitantes, de acuerdo con lo que informó la dependencia de Desarrollo Sustentable del municipio, Hugo Acosta, quien mencionó que la edición actual espera superar esa cifra.

La derrama económica proyectada para esta edición es superior a los 12 millones de pesos, cifra atribuida al Gobierno Municipal.

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