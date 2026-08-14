Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- La cancelación de visas estadounidenses a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un origen político y no jurídico, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes desde Palacio Nacional.

"Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho —ellos le llaman a personas políticamente expuestas— tiene un sentido político, esencialmente", declaró la mandataria al ser interrogada sobre el caso.

Sheinbaum subrayó que si el gobierno de Estados Unidos mantiene señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas de algún ciudadano mexicano, la vía correcta es presentar la evidencia correspondiente ante las autoridades competentes.

"Que presenten pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas, pero tiene que haber pruebas", sostuvo.

La presidenta descartó que el retiro de la visa a López Beltrán obligue a abrir una investigación en México. "No se tiene que abrir una investigación particular porque le quitaron la visa", dijo, y señaló que no encubriría a nadie si se acreditara una conducta ilícita, independientemente de los vínculos familiares con el expresidente.

Sheinbaum cuestionó además la falta de uniformidad en la aplicación de estas medidas por parte de Washington, al señalar que criterios similares no se aplican bajo las mismas condiciones a otros países.