Sheinbaum: cancelación de visas de EU a mexicanos tiene "sentido político"

La mandataria federal calificó la cancelación de visas a Andrés Manuel López Beltrán como una decisión política y rechazó abrir una investigación sin que Washington presente evidencia concreta.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el 14 de agosto de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán tiene un sentido político y sostuvo que cualquier señalamiento sobre posibles actividades ilícitas debe estar respaldado por pruebas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 14, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- La cancelación de visas estadounidenses a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un origen político y no jurídico, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes desde Palacio Nacional.

"Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho —ellos le llaman a personas políticamente expuestas— tiene un sentido político, esencialmente", declaró la mandataria al ser interrogada sobre el caso.

Sheinbaum subrayó que si el gobierno de Estados Unidos mantiene señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas de algún ciudadano mexicano, la vía correcta es presentar la evidencia correspondiente ante las autoridades competentes.

"Que presenten pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas, pero tiene que haber pruebas", sostuvo.

La presidenta descartó que el retiro de la visa a López Beltrán obligue a abrir una investigación en México. "No se tiene que abrir una investigación particular porque le quitaron la visa", dijo, y señaló que no encubriría a nadie si se acreditara una conducta ilícita, independientemente de los vínculos familiares con el expresidente.

Sheinbaum cuestionó además la falta de uniformidad en la aplicación de estas medidas por parte de Washington, al señalar que criterios similares no se aplican bajo las mismas condiciones a otros países.

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