Hallan cuerpo sin vida en la autopista México-Querétaro en Tepeji del Río

El operativo de seguridad movilizó a la Guardia Nacional y al personal ministerial en el tramo hidalguense de la vía que conecta la Ciudad de México con Querétaro.

Guardia Nacional acordona la autopista México-Querétaro tras el hallazgo de una persona sin vida en Tepeji del Río, Hidalgo.

Imagen alusiva al operativo desplegado en la autopista México-Querétaro por el hallazgo de una persona sin vida a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo. Las causas del fallecimiento permanecen bajo investigación.

Ilustrativa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Tepeji del Río, Hidalgo. 14 de agosto de 2026.- Una persona fue localizada sin vida sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del Parque Industrial Tepeji, en los carriles con dirección a Querétaro.

El cuerpo apareció junto a un puente peatonal que cruza la vialidad, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad en el tramo hidalguense de esa vía.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y realizaron labores de abanderamiento para alertar a los conductores sobre la presencia de personal de emergencia en la zona.

Personal ministerial y pericial acudió al sitio, llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y recabó los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del fallecimiento. La investigación busca determinar si la muerte ocurrió por causas naturales o derivó de un hecho provocado; entre las líneas que se analizan figura la posibilidad de un atropellamiento, pero tambien que lo hayan arrojado desde un vehiculo.

La autopista México-Querétaro registra de forma recurrente hechos de esta naturaleza en su tramo hidalguense; autoridades queretanas atendieron también, en meses recientes, el reporte de un cuerpo localizado sobre esa misma vía en el tramo correspondiente al estado de Querétaro.

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