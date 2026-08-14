Tepeji del Río, Hidalgo. 14 de agosto de 2026.- Una persona fue localizada sin vida sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del Parque Industrial Tepeji, en los carriles con dirección a Querétaro.

El cuerpo apareció junto a un puente peatonal que cruza la vialidad, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad en el tramo hidalguense de esa vía.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y realizaron labores de abanderamiento para alertar a los conductores sobre la presencia de personal de emergencia en la zona.

Personal ministerial y pericial acudió al sitio, llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y recabó los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del fallecimiento. La investigación busca determinar si la muerte ocurrió por causas naturales o derivó de un hecho provocado; entre las líneas que se analizan figura la posibilidad de un atropellamiento, pero tambien que lo hayan arrojado desde un vehiculo.

La autopista México-Querétaro registra de forma recurrente hechos de esta naturaleza en su tramo hidalguense; autoridades queretanas atendieron también, en meses recientes, el reporte de un cuerpo localizado sobre esa misma vía en el tramo correspondiente al estado de Querétaro.