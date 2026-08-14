Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará a Argentina para participar en una conferencia organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), donde expondrá los resultados de la estrategia de seguridad aplicada en México, informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria precisó que la decisión de aceptar la invitación se tomó de manera conjunta por el gabinete federal y que el objetivo es dar a conocer los avances del país en reducción de homicidios y delitos de alto impacto.

"Queremos que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía y de coordinación con Estados Unidos", señaló.

Sheinbaum describió el modelo de trabajo bilateral como de "coordinación sin subordinación", fórmula con la que el gobierno federal ha caracterizado su postura frente a Washington en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Al encuentro asistirán responsables de seguridad de distintos países, según precisó la presidenta, sin detallar la fecha exacta ni la sede dentro de Argentina.