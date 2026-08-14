García Harfuch va a Argentina a exponer ante la DEA resultados de seguridad

La presidenta Sheinbaum confirmó que el secretario de Seguridad expondrá la reducción de homicidios y el modelo de cooperación "sin subordinación" en una conferencia multilateral en Buenos Aires.

Claudia Sheinbaum durante la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Omar García Harfuch viajará a Argentina para participar en una conferencia organizada por la DEA, donde presentará resultados de la estrategia de seguridad de México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 14, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará a Argentina para participar en una conferencia organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), donde expondrá los resultados de la estrategia de seguridad aplicada en México, informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria precisó que la decisión de aceptar la invitación se tomó de manera conjunta por el gabinete federal y que el objetivo es dar a conocer los avances del país en reducción de homicidios y delitos de alto impacto.

"Queremos que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía y de coordinación con Estados Unidos", señaló.

Sheinbaum describió el modelo de trabajo bilateral como de "coordinación sin subordinación", fórmula con la que el gobierno federal ha caracterizado su postura frente a Washington en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Al encuentro asistirán responsables de seguridad de distintos países, según precisó la presidenta, sin detallar la fecha exacta ni la sede dentro de Argentina.

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