Querétaro, 14 de agosto de 2026.- Treinta y cinco ejidatarios y propietarios forestales de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros recibieron reconocimientos y pagos del Sello Querétaro por la preservación de seis mil 932 hectáreas de bosque en la Sierra Gorda, superficie que representa la captura de 27 mil 144 toneladas de CO₂ equivalente.
Los recursos no provienen del erario estatal sino de la industria privada instalada en los municipios de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.
A través del proyecto Carbono Biodiverso, inscrito en el Sistema de Compensación de Emisiones, las empresas financian el reconocimiento a quienes mantienen activos los ecosistemas forestales que absorben las emisiones generadas en la zona industrial.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, indicó que las zonas preservadas forman parte del área natural registrada en dicho sistema y que el mecanismo busca fortalecer el papel de los propietarios forestales en la conservación y en la captura de carbono.
"Hemos logrado que la industria en Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, lo que contamina, lo logramos vincular con el beneficio que ustedes, ejidatarios, generan", señaló Del Prete Tercero, quien agregó que los pagos llegan como reconocimiento de la iniciativa privada, no como recurso gubernamental.
La entrega se realizó en coordinación con el Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P., organización que acompaña el esquema de compensación en la región.