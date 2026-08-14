Pagan a ejidatarios de la Sierra Gorda por conservar 6,932 hectáreas

35 propietarios forestales reciben reconocimientos por la captura de 27 mil 144 toneladas de CO₂ equivalente a través del proyecto Carbono Biodiverso.

Marco Antonio Del Prete Tercero estrecha la mano de un ejidatario durante la entrega del Sello Querétaro por conservación forestal en la Sierra Gorda

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, entregó pagos a 35 propietarios forestales por preservar 6 mil 932 hectáreas en Jalpan, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de agosto de 2026.- Treinta y cinco ejidatarios y propietarios forestales de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros recibieron reconocimientos y pagos del Sello Querétaro por la preservación de seis mil 932 hectáreas de bosque en la Sierra Gorda, superficie que representa la captura de 27 mil 144 toneladas de CO₂ equivalente.

Los recursos no provienen del erario estatal sino de la industria privada instalada en los municipios de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.

A través del proyecto Carbono Biodiverso, inscrito en el Sistema de Compensación de Emisiones, las empresas financian el reconocimiento a quienes mantienen activos los ecosistemas forestales que absorben las emisiones generadas en la zona industrial.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, indicó que las zonas preservadas forman parte del área natural registrada en dicho sistema y que el mecanismo busca fortalecer el papel de los propietarios forestales en la conservación y en la captura de carbono.

"Hemos logrado que la industria en Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, lo que contamina, lo logramos vincular con el beneficio que ustedes, ejidatarios, generan", señaló Del Prete Tercero, quien agregó que los pagos llegan como reconocimiento de la iniciativa privada, no como recurso gubernamental.

La entrega se realizó en coordinación con el Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P., organización que acompaña el esquema de compensación en la región.

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