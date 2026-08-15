Cabrera Valencia rendirá informe el 30 de sept en Foro SJR

El alcalde confirmó el Foro San Juan como sede y una agenda de recorridos por sectores económicos, sociales y políticos en los días previos al evento.

Roberto Cabrera Valencia durante un evento público en San Juan del Río, Querétaro.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia rendirá su informe de gobierno el próximo 30 de septiembre en el Foro San Juan, acompañado por representantes de distintos sectores del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia rendirá su informe de gobierno el 30 de septiembre en el Foro San Juan, confirmó el propio alcalde.

La entrega formal se realizará ante el ayuntamiento en esa fecha. Cabrera Valencia adelantó que en los días previos —siete antes del informe y cinco después, conforme lo establece la ley— tendrá una agenda de recorridos por zonas del municipio, con representantes de sectores económicos, sociales y políticos. Mencionó como áreas de cobertura la zona oriente, la zona centro y la zona rural.

El alcalde no precisó el formato del evento del 30 de septiembre más allá de señalar que contará con invitados especiales y representantes de los principales segmentos y sectores del municipio.

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