San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia rendirá su informe de gobierno el 30 de septiembre en el Foro San Juan, confirmó el propio alcalde.
La entrega formal se realizará ante el ayuntamiento en esa fecha. Cabrera Valencia adelantó que en los días previos —siete antes del informe y cinco después, conforme lo establece la ley— tendrá una agenda de recorridos por zonas del municipio, con representantes de sectores económicos, sociales y políticos. Mencionó como áreas de cobertura la zona oriente, la zona centro y la zona rural.
El alcalde no precisó el formato del evento del 30 de septiembre más allá de señalar que contará con invitados especiales y representantes de los principales segmentos y sectores del municipio.