Guardia Nacional avanza instalación de batallón en SJR

El Colegio de Ingenieros de la Guardia Nacional dio el visto bueno al predio ubicado en el Mirador, rumbo a Santa Rosa Jáuregui; el municipio avanza en el proceso de desincorporación del terreno.

Elemento de la Guardia Nacional realiza labores de proximidad con ciudadanos en una plaza pública de San Juan del Río.

La Guardia Nacional ratificó su interés en instalar un batallón con capacidad para hasta 800 elementos en San Juan del Río; el predio previsto ya cuenta con el visto bueno técnico de la corporación.

Guardia Nacional
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- La Guardia Nacional ratificó su interés en instalar un batallón en San Juan del Río y el terreno previsto para esa instalación, ubicado en el Mirador rumbo a Santa Rosa Jáuregui, ya cuenta con el visto bueno técnico del Colegio de Ingenieros de la corporación, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

El alcalde señaló que el ayuntamiento recibió un oficio el mes anterior en el que la Guardia Nacional refrenda su disposición a continuar con el proceso y solicita que el predio quede apartado. El siguiente paso es la desincorporación del terreno a favor del municipio para que este pueda iniciar el trámite de transferencia a la corporación federal.

El batallón contempla hasta 800 elementos, frente a los 120 con que cuenta la compañía que opera actualmente en el municipio a pie de la autopista México-Querétaro, precisó Cabrera Valencia. El alcalde subrayó que una mayor presencia de cuerpos de seguridad —Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía estatal— tiene efecto disuasivo y contribuye a mantener al municipio como una demarcación segura.

Además del batallón, el ayuntamiento gestiona la instalación de dos pequeñas bases de servicio —con baño, cocina e instalaciones básicas— en las carreteras libres a Pachuca y a Toluca, en los límites con Hidalgo y el Estado de México. Cabrera Valencia indicó que esas bases no han podido concretarse por falta de terreno en donación en ambas ubicaciones.

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