San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- La Guardia Nacional ratificó su interés en instalar un batallón en San Juan del Río y el terreno previsto para esa instalación, ubicado en el Mirador rumbo a Santa Rosa Jáuregui, ya cuenta con el visto bueno técnico del Colegio de Ingenieros de la corporación, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El alcalde señaló que el ayuntamiento recibió un oficio el mes anterior en el que la Guardia Nacional refrenda su disposición a continuar con el proceso y solicita que el predio quede apartado. El siguiente paso es la desincorporación del terreno a favor del municipio para que este pueda iniciar el trámite de transferencia a la corporación federal.
El batallón contempla hasta 800 elementos, frente a los 120 con que cuenta la compañía que opera actualmente en el municipio a pie de la autopista México-Querétaro, precisó Cabrera Valencia. El alcalde subrayó que una mayor presencia de cuerpos de seguridad —Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía estatal— tiene efecto disuasivo y contribuye a mantener al municipio como una demarcación segura.
Además del batallón, el ayuntamiento gestiona la instalación de dos pequeñas bases de servicio —con baño, cocina e instalaciones básicas— en las carreteras libres a Pachuca y a Toluca, en los límites con Hidalgo y el Estado de México. Cabrera Valencia indicó que esas bases no han podido concretarse por falta de terreno en donación en ambas ubicaciones.